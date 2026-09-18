El Senado convirtió en ley el proyecto de Inocencia Fiscal II. Se trata de una iniciativa clave para el Gobierno Nacional a fin de captar dólares que aún los contribuyentes mantienen fuera del circuito financiero. La aprobación fue por 44 a 23 votos. Los votos fueron aportados por La Libertad Avanza, el PRO, la UCR y bloques provinciales.

La sanción del proyecto es un logro importante del oficialismo para recuperar la iniciativa legislativa. Aunque debió ceder ante sus aliados e incorporar el debate del proyecto de biocombustibles.

Qué establece la ley Inocencia Fiscal II

La reforma de la Ley de Inocencia Fiscal II implica que el Gobierno busca incentivar el ingreso al circuito financiero de dólares que permanecen fuera del sistema formal. La iniciativa elimina las restricciones para ingresar al régimen simplificado de Ganancias. Esta ley establecía que solo podían ingresar a ese régimen aquellos que tengan hasta un patrimonio de 10.000 millones de pesos.

Senado aprobó la ley Inocencia Fiscal II para incentivar el ingreso de dólares

Uno de los puntos clave es que los legisladores, jueces, ministros del Poder Ejecutivo y el Presidente de la Nación no podrán acceder a los beneficios del sistema simplificado de ganancias. El proyecto prohíbe a los funcionarios públicos y aquellos que hayan ocupado cargos durante los cinco años anteriores adherir a este régimen.

La redefinición de "discrepancia significativa"

El proyecto también redefine el concepto de "discrepancia significativa". Determina en qué circunstancias la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) puede impugnar una declaración simplificada. Según la iniciativa, será considerada significativa una diferencia que implique un aumento del impuesto determinado o una reducción de quebrantos de al menos 15% respecto de lo declarado por el contribuyente.

El debate en el recinto

La presidenta del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, dijo que por falta de confianza "los ciudadanos sacaron del circuito" sus ahorros en dólares. Sostuvo que Argentina y Rusia son los países con "más dólares fuera del circuito financiero porque el Estado fue un enemigo del ahorro". "El enemigo de los ahorristas ha sido el Estado, que expropió de distintas formas ese dinero: hiperinflación, inflación, cepo, con todo tipo de mecanismos. Y por eso el ciudadano salió de los circuitos legales para ir hacia los informales con el objetivo de proteger sus ahorros", agregó.

Desde el peronismo, el senador José Mayans aseguró que la reforma de Inocencia Fiscal es "un desastre". También afirmó que "es un precio a los evasores y los narcotraficantes". "Esta es una ley hecha para la hermana (Karina Milei), para el narcotráfico, para los Espert y para Manuel Adorni que no presentó su declaración jurada porque está esperando la sanción", apuntó.

El debate fue abierto por el libertario Bruno Olivera Lucero. Aseguró que con este proyecto se busca lograr que la ciudadanía tenga confianza en que "no vamos a seguir viendo a los contribuyentes como sospechosos de por vida o como lo que realmente son: ciudadanos que trabajan, pagan impuestos y merecen respeto". "Durante muchos años, ser contribuyente era una condena. Los trataban a todos como evasores. Así trató el fisco a los contribuyentes durante el kirchnerismo", agregó.

Por su parte, el senador peronista Fernando Salino pidió ampliar la restricción al régimen simplificado para "personas políticamente expuestas". Una formulación que "es más amplia que funcionarios públicos, como dice ahora el proyecto".

Los temas de la sesión

La sesión se abrió a las 11:23 con la presencia de quórum estricto de 37 senadores. Fueron aportados por La Libertad Avanza, la UCR, el PRO y bloques provinciales. Al comenzar la sesión, el peronismo recurrió a las cuestiones de privilegio para fustigar al presidente del Banco Central, Santiago Bausille, por el destino del oro de las reservas. Desde el oficialismo se defendió al funcionario del BCRA. Las acusaciones contra Bausille fueron formuladas por los senadores justicialistas Florencia López y Martín Soria. Fueron rechazadas por el libertario Agustín Monteverde.

El radical Maximiliano Abad presentó una cuestión de privilegio dirigida al secretario de Educación de la Nación, Carlos Torrendel. Pidió que convoque al Congreso Pedagógico para buscar una solución a la situación de la educación. Esto tras el bajo rendimiento de los alumnos en las evaluaciones PISA. "Por eso vengo, a través de esta cuestión de privilegio, a solicitarle formalmente al Secretario de Educación, Carlos Torrendel, que en su carácter de autoridad del Consejo Federal de Educación, ponga en tratamiento la iniciativa que vengo impulsando desde hace tiempo: la convocatoria a un nuevo Congreso Pedagógico Nacional", expresó Abad.

Tras una ronda de cuestiones de privilegio, comenzará el tratamiento de los pliegos de Juan Pedro Galván Greenway, Alejandro Javier Catania y Juan Manuel Mejuto. Además de la transferencia de competencias judiciales a la Ciudad de Buenos Aires.