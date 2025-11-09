Neuquén atraviesa una nueva etapa en su política de desarrollo. Tras consolidar dos años de crecimiento sostenido en materia turística, el gobernador Rolando Figueroa avanzó con una reestructuración en su gabinete: Leticia Estévez, actual secretaria de Ambiente, pasará a ocupar el cargo de ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, mientras que Gustavo Fernández Capiet quedará al frente de NeuquénTur, la empresa estatal encargada de la promoción turística provincial.

Con esta renovación, el Ejecutivo provincial busca fortalecer la segunda actividad económica más importante del territorio, que durante 2024 y 2025 registró un incremento del 62% en la llegada de turistas, más de 2.000 nuevas plazas y niveles de ocupación récord en las principales temporadas. Mientras a nivel nacional el turismo enfrenta dificultades por la caída del mercado internacional y el aumento de costos internos, Neuquén se consolida como una excepción positiva, gracias a una estrategia que combina infraestructura, conectividad y desarrollo local.

Durante la apertura del Primer Congreso Provincial de Turismo, Figueroa presentó los objetivos de gestión hacia 2026, con el propósito de consolidar un plan estratégico que posicione al turismo como política de Estado. El mandatario anunció una inversión cercana a un billón de pesos anuales para 2025, con una proyección similar para los próximos años. Del total, el 35% se destinará a obras viales, el 15% a infraestructura turística y otro 15% a educación y capacitación, con 600 kilómetros de rutas actualmente en ejecución, equivalentes a la mitad de toda la red vial construida en la historia provincial.

Figueroa remarcó que Neuquén representa el 90% de la balanza comercial positiva del país gracias a su producción energética, aunque advirtió que una de las mayores fugas de divisas se da en el turismo. En ese contexto, planteó la necesidad de consolidar la actividad como motor de diversificación económica, fomentando el desarrollo interno y reduciendo la dependencia de los ingresos vinculados a Vaca Muerta.

Entre los proyectos más relevantes figuran la transformación de la Ruta 23 en un corredor escénico-turístico, las mejoras en el aeropuerto de Chapelco y la construcción de un nodo multimodal en la capital neuquina. Además, se implementarán líneas de crédito del Banco Provincia del Neuquén para la modernización hotelera y promoción del destino, junto con beneficios fiscales y energéticos para prestadores de servicios en destinos emergentes.

Con estas acciones, el Gobierno busca consolidar un modelo de turismo sostenible, competitivo y federal, basado en la integración de la producción, la conectividad y la sustentabilidad social. Figueroa destacó que el turismo es uno de los pilares del futuro provincial y un desafío generacional para la diversificación económica más allá de Vaca Muerta.