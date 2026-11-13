La localidad de Embarcación, en Salta, fue el epicentro de un violentísimo temporal que descargó este jueves lluvias y vientos durante la tarde y la noche. Dejó a su paso daños materiales y unas 150 personas que debieron recibir atención médica.

Cómo fue el temporal

El fenómeno se caracterizó por precipitaciones intensas, ráfagas de viento y actividad eléctrica. Provocó la caída de techos, árboles y postes de media tensión en varias calles, donde hasta ayer colgaban cables cortados.

Según informaron medios locales, la municipalidad debió suspender las clases debido a que varias escuelas sufrieron daños estructurales a causa de la tormenta y los vientos. La localidad se encuentra sobre la Ruta Nacional 34, a 41 kilómetros de Orán. Allí viven cerca de 23 mil personas según datos del último censo.

Los heridos y el operativo en el hospital

En el Hospital San Roque, donde se montó un operativo de emergencia, debieron asistir a unas 150 personas. Ocho de ellas presentaban lesiones traumáticas o cortes en distintas partes del cuerpo.

También recibieron a un niño que sufrió un traumatismo de cráneo. Debió ser trasladado a Orán, donde ya está fuera de peligro.

Los evacuados y los daños

El departamento de San Martín, donde se encuentra Embarcación, confirmó que entre 25 y 30 personas debieron ser trasladadas a un centro de evacuados. Los barrios más afectados se encuentran en las cercanías de la ruta nacional 34 y el acceso a la ciudad.

La voladura de techos y árboles afectó el suministro eléctrico, con varias zonas que se quedaron sin luz. Pero el centro de la ciudad también quedó golpeado: árboles caídos, chapas colgando entre los cables de luz y paredes colapsadas.

La palabra del director de Salud

Víctor Dip, director de la Zona Norte del Ministerio de Salud, dijo que la mayoría de las heridas ocurrieron por voladuras de techo o caídas de ramas.

"La tormenta sorprendió a mucha gente en la calle, que no tuvieron cómo resguardarse. Hay personas con aplastamiento de pecho, fracturas de muñecas, de brazos, de pie y otros con heridas más leves que requirieron curaciones y pudieron volver a sus casas", relató.

La alerta para el sábado

Si bien la tormenta ya pasó, el Servicio Meteorológico Nacional anticipó que mañana sábado por la tarde habrá una alerta amarilla para el departamento por tormentas y ráfagas.

Las mismas podrán estar acompañadas por fuertes precipitaciones en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas intensas. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que pueden ser superados en forma puntual.