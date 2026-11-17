Un temporal de gran intensidad azotó este lunes a la provincia de Córdoba. El fenómeno incluyó granizo, ráfagas de viento y precipitaciones abundantes que anegaron calles en diversos municipios.

El Servicio Meteorológico Nacional sostiene la alerta naranja para todo el territorio provincial ante la continuidad de este sistema de inestabilidad climática.

El epicentro del temporal

El epicentro de la tormenta tuvo lugar en la ciudad de General Roca y se extendió hasta la localidad de Hernando. Allí se registraron cascotes de más de 150 gramos, árboles caídos y daños materiales en viviendas de la zona.

La localidad de General Deheza registró 92 milímetros de agua en apenas dos horas. Ante esto, Defensa Civil solicitó precaución extrema tras la caída de árboles y la presencia de obstáculos sobre la calzada, lo cual afectó incluso los accesos por la ruta 158.

Mega-granizo en Córdoba: un temporal azotó la provincia y hay alerta naranja por abundantes precipitaciones

Desde el organismo municipal pidieron a la población permanecer en sus hogares y evitar la circulación por la vía pública.

Los registros más altos

En la zona rural de La Cautiva, productores reportaron cerca de 110 milímetros en una hora, según datos del técnico en meteorología Rafael Di Marco.

En tanto, Realicó sufrió un temporal que dejó más de 95 milímetros de agua acumulada, calles cortadas y una escuela inundada. Otros sectores como Hernando, General Cabrera y Río Cuarto también padecieron la caída de granizo y el desborde de las arterias viales por la acumulación pluvial.

Las estaciones meteorológicas provinciales marcaron registros significativos hasta las 15:30:

Río Bamba: 58,4 milímetros.

Huinca Renancó: 51 milímetros.

Cómo avanzó el fenómeno

Las primeras formaciones tormentosas ingresaron por el extremo sur provincial después del mediodía. El Observatorio Hidrológico de Córdoba advirtió sobre la extensión del fenómeno hacia el resto de la geografía provincial durante la tarde.

La jornada comenzó con alta humedad y nubosidad, condiciones propicias para el desarrollo de este evento severo. Las autoridades mantienen el monitoreo constante de los niveles de agua y la situación de los accesos viales mientras persiste el alerta naranja sobre el mapa cordobés.

La selección argentina, demorada

La inestabilidad climática alteró además la agenda de la selección argentina, equipo que debió postergar su arribo a la provincia.

El plantel dirigido por Lionel Scaloni permanecerá en Ezeiza y llegará el martes, pocas horas antes del encuentro frente a Costa Rica en el estadio Mario Alberto Kempes.