El voto brasileño en Argentina: Buenos Aires concentra el 90% de los electores habilitados

Buenos Aires concentra 11.873 votantes brasileños habilitados para las elecciones de este domingo, la cifra más alta entre las ciudades latinoamericanas mencionadas en el relevamiento. En toda la Argentina hay 13.138 electores brasileños registrados, por lo que la capital reúne el 90,4% del padrón nacional.

La cantidad de brasileños residentes también ubica a Argentina en un lugar destacado dentro de Sudamérica. Paraguay tiene unos 270 mil residentes brasileños y Argentina alrededor de 70 mil, de acuerdo con los datos difundidos antes de los comicios.

Ciudad del Este, en Paraguay, aparece como la segunda ciudad latinoamericana con mayor cantidad de votantes brasileños, con 5.102. Más atrás figuran Bolivia, con 3.627 electores; Chile, con 3.569; y Uruguay, con 3.175.

Argentina distribuye sus electores en cinco ciudades

La votación no estará concentrada únicamente en Buenos Aires. Los brasileños habilitados también tendrán secciones electorales en Córdoba, Mendoza, Paso de los Libres y Puerto Iguazú.

Entre 2018 y 2022, la cantidad de votantes brasileños registrados en Argentina aumentó un 78%.

La sede porteña comprende a electores de 12 provincias. Mendoza reúne a votantes de tres provincias, Puerto Iguazú a los correspondientes a dos y Córdoba concentra electores de siete provincias.

Buenos Aires tendrá 15 secciones y 30 urnas. En cada una de las otras cuatro ciudades funcionará una urna para recibir a los votantes.

La elección también tendrá una organización especialmente concentrada en la capital. En el Centro Cultural del Palacio Pereda, residencia del embajador, se dispondrán cinco filas, 60 miembros de mesa y alrededor de 100 personas destinadas a las tareas de organización.

El padrón brasileño creció y tiene una fuerte presencia joven

Entre 2018 y 2022, la cantidad de votantes brasileños registrados en Argentina aumentó un 78%. El crecimiento estuvo vinculado con una campaña impulsada por el Núcleo del PT en Argentina para promover la transferencia del título de votante.

El perfil del padrón muestra una importante presencia de personas jóvenes. El grupo de entre 25 y 29 años representa el 22,5% de los electores y, si se suman todas las franjas hasta los 39 años, llegan al 60%.

Las mujeres representan dos de cada tres votantes brasileños en Argentina, con el 66% del total. También se destaca el nivel educativo: el 56,7% de los electores son universitarios o titulados y, al sumar a quienes completaron la educación secundaria, la proporción se acerca al 90%.

Ese perfil está relacionado con la presencia de estudiantes universitarios y profesionales brasileños en el ámbito del Mercosur. Rosario y La Plata, por ejemplo, concentran comunidades importantes de estudiantes brasileños, especialmente vinculados con carreras de Medicina.

Buenos Aires concentra la mayor comunidad residente

La distribución de la población brasileña muestra una fuerte presencia en la Ciudad de Buenos Aires. Allí viven 24.701 brasileños, equivalentes al 35,5% del total registrado.

Rosario ocupa el segundo lugar con 5.969 residentes, el 8,6%, mientras que La Plata aparece tercera con 3.195, el 4,6%.

La población brasileña en Argentina se redujo en los últimos años. El aumento del costo de vida fue señalado como uno de los factores asociados con esa disminución tanto por el Consulado de Brasil en Buenos Aires como por el Núcleo del PT.

El crecimiento del padrón electoral se produjo pese a esa reducción de residentes. La campaña para transferir los títulos de votante permitió ampliar la cantidad de brasileños registrados para participar de los comicios.

El informe elaborado por las coordinadoras del Núcleo del PT en Argentina, Danielle Santana y Renata Codas, señala que ese trabajo también permitió relevar a la comunidad brasileña y promover la participación electoral.

La elección de este domingo tendrá así una estructura distribuida en cinco ciudades argentinas, pero con una concentración marcada en Buenos Aires, donde se encuentra la mayor cantidad de electores brasileños y donde funcionará el principal centro de votación del país.