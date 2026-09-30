El archivo que guarda la historia de Neuquén cumple 61 años y es clave para planificar el futuro de la provincia

El archivo que conserva la documentación de la planificación de Neuquén cumplió 61 años y el secretario del Consejo de Planificación y Acción para el Desarrollo (COPADE), Rubén Etcheverry, destacó el valor estratégico de una institución que resguarda la memoria de la provincia. En una entrevista con AM 550, el funcionario sostuvo que conocer el pasado no sólo permite entender cómo se construyó Neuquén, sino también proyectar el desarrollo hacia 2030 y 2050 con información, antecedentes y experiencias acumuladas durante seis décadas.

El estadio mundialista que Neuquén soñó para Argentina 1978

Entre los miles de documentos que conserva el Centro de Documentación aparecen verdaderas joyas históricas. Una de ellas es un estudio realizado en 1971 que analizó la posibilidad de que Neuquén fuera una de las sedes del Mundial de Fútbol de 1978.

Según recordó Etcheverry, el trabajo evaluaba 18 posibles ubicaciones para construir un estadio en distintos sectores de la ciudad, entre ellos la zona de Parque Norte, la meseta y el sector de Rincón de Emilio. Aunque finalmente la provincia no fue sede de aquella Copa del Mundo que ganó Argentina, el informe refleja cómo la planificación ya pensaba décadas atrás en proyectos de gran escala para el crecimiento urbano neuquino.

El archivo también conserva estudios pioneros sobre el potencial hidrocarburífero de la provincia, investigaciones geográficas y publicaciones que hoy permiten reconstruir la evolución económica y territorial de Neuquén.

Neuquén Próximo: mirar el futuro apoyados en la experiencia

Para el titular del COPADE, la documentación acumulada durante más de 60 años constituye una base indispensable para evitar improvisaciones y construir políticas públicas con respaldo técnico.

En ese sentido, explicó que el organismo trabaja en el programa "Neuquén Próximo", una estrategia que contempla acciones inmediatas, la Agenda 2030 y una visión provincial hacia 2050. La iniciativa busca responder una pregunta central: cómo quieren vivir los neuquinos dentro de las próximas décadas y cuáles son las decisiones que deben tomarse hoy para alcanzar ese objetivo.

La planificación territorial, la asistencia técnica a municipios, el crecimiento urbano y los desafíos demográficos forman parte de los ejes sobre los que trabaja actualmente el organismo.

La digitalización que protege el patrimonio documental

Uno de los avances más importantes de los últimos años fue la digitalización de gran parte del material conservado por el Centro de Documentación.

Etcheverry indicó que el archivo reúne más de 4.000 ejemplares entre libros, informes, estudios y publicaciones vinculadas al desarrollo provincial. Muchos de esos documentos originales, algunos con más de un siglo de antigüedad, fueron preservados y digitalizados para garantizar su conservación y consulta.

Entre ellos se encuentran planos ferroviarios elaborados a fines del siglo XIX, estudios sobre inundaciones en la cuenca del Río Negro y propuestas de infraestructura que aún hoy generan interés por su vigencia.

Vaca Muerta, crecimiento poblacional y el desafío de planificar el derrame

La documentación histórica también sirve para comprender fenómenos actuales. Durante la entrevista, Etcheverry vinculó el trabajo de planificación con los desafíos que plantea el crecimiento acelerado de Neuquén impulsado por Vaca Muerta.

El funcionario sostuvo que la actividad hidrocarburífera genera transformaciones económicas y sociales que requieren una planificación permanente. Entre ellas mencionó el incremento de la migración hacia la provincia, un fenómeno que obliga a pensar políticas de vivienda, servicios, infraestructura y ordenamiento territorial para acompañar el crecimiento poblacional.

Según explicó, el COPADE trabaja en herramientas que permitan gestionar ese proceso y anticiparse a las necesidades de una provincia que continúa recibiendo habitantes atraídos por las oportunidades laborales y económicas.

Acceso libre y gratuito a documentos históricos

Además de conservar la memoria institucional de Neuquén, el Centro de Documentación busca democratizar el acceso a la información.

Los documentos pueden consultarse de manera presencial en el cuarto piso del Centro Administrativo Ministerial (CAM), ubicado en Antártida Argentina 1245 de la ciudad de Neuquén. También es posible acceder al catálogo digitalizado de forma libre, gratuita y abierta a través del sitio oficial del COPADE.

Historiadores, estudiantes, investigadores y vecinos utilizan habitualmente este recurso para estudiar procesos sociales, económicos y territoriales de la provincia. A 61 años de su creación, el archivo continúa demostrando que preservar la memoria no es solamente una tarea de conservación: también es una forma de construir el futuro.

La entrevista completa a Rubén Etcheverry