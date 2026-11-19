La Ruta Provincial 11, en el tramo que conecta Moquehue con Ñorquinco, tendrá un corte total de tránsito este jueves 19 de noviembre. La interrupción fue anunciada por la Dirección Provincial de Vialidad y se extenderá durante tres horas, por lo que quienes tengan previsto circular por ese sector deberán tomar precauciones.

Según informaron desde el organismo, el corte se realizará entre las 10 y las 13 y responde a los trabajos de colocación de una alcantarilla. Las tareas requieren el cierre completo de la calzada para que el personal pueda trabajar en el lugar.

Vialidad Provincial pidió a los conductores respetar las indicaciones del personal de seguridad.

Ante esta situación, solicitaron a los conductores respetar las indicaciones del personal de seguridad que estará apostado en la zona y prever los tiempos de viaje para evitar inconvenientes durante el desarrollo de las tareas.

Desde Vialidad indicaron que, una vez finalizados los trabajos, se restablecerá la circulación habitual entre ambas localidades. No se informó sobre caminos alternativos habilitados durante el horario de interrupción.

Para consultar el estado actualizado de las rutas neuquinas, los usuarios pueden ingresar al sitio oficial de la Dirección Provincial de Vialidad, www.dpvneuquen.gov.ar, o comunicarse con el Centro de Atención al Usuario al teléfono 2942-572138.