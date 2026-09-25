Este viernes 25 y sábado 26 se realizará una nueva edición del Salón de Vino en el Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA), con una propuesta que reunirá a bodegas de distintos puntos del Alto Valle y la Patagonia junto a cocineros y productores regionales. El encuentro buscará ofrecer un recorrido por los sabores y elaboraciones de la zona, con el vino como protagonista.

El secretario de Turismo y Promoción Humana, Diego Cayol, explicó que la actividad fue organizada junto a la Cámara de Productores de Vinos de la región y destacó que la propuesta combinará degustaciones con una experiencia gastronómica. Los asistentes podrán probar vinos, acceder a platos preparados por cocineros locales y recorrer un mercado con quesos, nueces y otras elaboraciones artesanales.

El evento contará con un mercado de productos regionales, entre ellos quesos y nueces.

El funcionario señaló que “es un evento que mezcla lo gastronómico con el vino, siendo el vino el carácter principal”. Además, durante ambas jornadas habrá chefs invitados, música en vivo, intervenciones artísticas y un espacio de exposición y venta directa de productos regionales. El encuentro se desarrollará de 19 a 24, tanto el viernes como el sábado.

La propuesta tendrá también un espacio destinado a las clases magistrales, que se realizarán ambas jornadas a las 20. El viernes 25 será el turno de Roberto Noguera, chef de Entre Tablas y Cazuelas Catering, junto a Cato Farías, chef de Praderas Neuquinas. El sábado 26 participarán René Cid y Mariana Montero, de la Escuela de Cocineros Patagónicos, con una propuesta de cocina moderna con Thermomix.

El Salón de Vino tendrá música en vivo, intervenciones artísticas y venta directa de productos.

Participarán bodegas con establecimientos ubicados en Neuquén Capital, San Patricio del Chañar, Senillosa, Cervantes, Ingeniero Huergo y Campo Grande, además de productores y emprendimientos gastronómicos. La entrada será gratuita, mientras que la copa tendrá un valor de $50.000 y permitirá acceder a las diferentes degustaciones de vinos; la comida se abonará por separado.