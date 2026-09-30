El Colegio de Arquitectos de Neuquén (CAN) participará en el diseño del futuro centro de transferencias que el gobernador Rolando Figueroa anunció para integrar distintos medios de transporte en la capital provincial. La entidad organizará un concurso nacional de arquitectura para que estudios de todo el país puedan presentar propuestas.

Paula Polich, presidenta del CAN, explicó en diálogo con Entretiempo por AM550 que todavía se encuentra en una etapa inicial de organización. La primera instancia será definir junto con el Gobierno provincial qué características tendrá el proyecto y qué servicios incluirá.

“Para nosotros es súper importante que el Gobierno llame al Colegio de Arquitectos para participar en esta toma de decisiones”, sostuvo Polich. La arquitecta señaló que el objetivo es que la institución pueda actuar como articuladora y contribuir a encontrar una propuesta adecuada para Neuquén.

El proyecto fue presentado como un hub o centro de transferencias. La idea contempla conectar vuelos, trenes y colectivos para facilitar los desplazamientos dentro de la provincia, hacia el Alto Valle y otros destinos de la Patagonia.

El nuevo espacio buscará integrar transporte y servicios

Polich explicó que el concepto de centro de transferencias puede abarcar más funciones que el simple intercambio entre medios de transporte. Por eso, antes de definir las bases del concurso, el Colegio y las autoridades deberán establecer qué actividades y servicios tendrá el lugar.

El proyecto adquiere además una dimensión vinculada al crecimiento económico de la región.

Una de las posibilidades es incorporar un área comercial y espacios que permitan a los pasajeros esperar, resolver necesidades durante el viaje y continuar hacia otro destino. La propuesta busca evitar traslados innecesarios entre distintos puntos de la ciudad para combinar un avión con un colectivo o un tren.

El esquema también contempla el movimiento en sentido inverso. Una persona que llegue desde una localidad del interior neuquino podría acceder desde el mismo nodo a un vuelo, un colectivo o una conexión ferroviaria hacia otro destino.

Caviahue aparece como uno de los ejemplos de esa integración. Quienes viajen desde esa localidad hasta la capital provincial podrían contar con una conexión más directa para continuar hacia otra ciudad neuquina o tomar un vuelo hacia otra provincia.

La conexión también tendría alcance hacia Río Negro. Polich mencionó el potencial de integrar los desplazamientos mediante el tren, los colectivos y el transporte vehicular entre ambas provincias, en una zona donde Neuquén y el Alto Valle mantienen una circulación permanente.

El proyecto adquiere además una dimensión vinculada al crecimiento económico de la región. La presidenta del Colegio de Arquitectos sostuvo que Neuquén necesita contar con infraestructura capaz de recibir a visitantes, empresarios e inversores que llegan desde distintos lugares del país y del mundo.

“Tenemos que estar a la altura para que, en función de estos proyectos estratégicos que se vayan haciendo, Neuquén va a empezar a crecer”, planteó Polich. También recordó que años atrás los grandes inversores analizaban la ciudad pero concentraban sus proyectos en Buenos Aires, una situación que, según señaló, comenzó a cambiar.

El concurso buscará reunir distintas propuestas

La participación del Colegio de Arquitectos apunta a que el proyecto no quede limitado a una única alternativa. La entidad prevé convocar a estudios de arquitectura de todo el país y conformar un equipo multidisciplinario para elaborar las bases que deberán cumplir las propuestas.

Polich remarcó que las bases son una instancia central del proceso. Allí se definirán las condiciones y necesidades que deberán contemplar los equipos participantes antes de presentar sus proyectos.

“Se arma un equipo multidisciplinario que arma las bases del concurso”, explicó. A partir de esas condiciones comenzará el mecanismo para recibir y evaluar las propuestas.

La arquitecta también destacó el carácter reservado del proceso de selección. Según explicó, los concursos organizados por el Colegio de Arquitectos mantienen en secreto la identidad de los participantes durante la evaluación, con el objetivo de preservar la transparencia y ampliar las posibilidades de elección.

La convocatoria todavía no tiene una fecha definida. El anuncio del proyecto fue realizado por el gobernador Rolando Figueroa la semana pasada y ahora comienzan las reuniones entre el Gobierno provincial y el Colegio de Arquitectos de Neuquén para establecer los primeros lineamientos.

El futuro hub tendrá así una escala que excede a la capital neuquina. Su diseño deberá contemplar la conexión entre el aeropuerto, el sistema ferroviario, los colectivos y otras formas de movilidad para acompañar el crecimiento de Neuquén, fortalecer los vínculos con Río Negro y facilitar el acceso a las localidades del interior provincial.

La entrevista completa a Paula Polich: