Un accidente de tránsito se registró este miércoles en la ciudad de Neuquén, donde una camioneta Toyota Hilux chocó a un joven que circulaba en bicicleta por Avenida Mosconi, en sentido Neuquén-Plottier. El hecho ocurrió a la altura de la intersección con Ignacio Rivas y provocó complicaciones en la circulación vehicular.

El ciclista tiene aproximadamente 30 años y se desplazaba en una bicicleta marca Venzo, que sufrió daños como consecuencia del impacto. Como consecuencia del impacto, sufrió lesiones en la cabeza y fracturas en la zona de la clavícula y el brazo izquierdo, a la altura del bíceps. Fue asistido y trasladado de urgencia a un centro de salud, donde quedó internado.

El accidente ocurrió en la intersección de Avenida Mosconi e Ignacio Rivas, en sentido hacia Plottier. Foto: Mejor Informado.

Según relataron testigos que se encontraban en la zona, la camioneta habría cruzado el semáforo en rojo antes de impactar contra el ciclista. Esta circunstancia deberá ser establecida por las actuaciones correspondientes.

Tras el choque, personal policial intervino en el lugar y comenzó a desviar el tránsito para ordenar la circulación. La situación generó demoras para quienes se desplazan por uno de los principales corredores viales de la capital neuquina.

Personal policial trabaja en el lugar y desvía el tránsito para evitar mayores complicaciones en la circulación. Foto: Mejor Informado.

Se recomienda a los conductores circular con precaución y paciencia, respetar las indicaciones del personal policial y buscar vías alternativas mientras continúan las tareas en el sector.