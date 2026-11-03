La provincia del Neuquén lanzó oficialmente la temporada de pesca deportiva 2026-2027 en Junín de los Andes. El acto se realizó el martes 3 de noviembre en la boca del río Chimehuín y fue encabezado por el gobernador Rolando Figueroa, junto con autoridades provinciales y municipales.

Durante la jornada también se puso en funcionamiento una nueva oficina de la Dirección Provincial de Fauna, que recuperó la presencia permanente de agentes en ese sector después de aproximadamente 15 años. El espacio estará destinado a tareas de fiscalización, prevención y atención a los pescadores.

La temporada patagónica comenzó el 1 de noviembre y se extenderá durante un año, aunque algunos ríos y lagunas tienen períodos particulares de habilitación. Neuquén buscará alcanzar los 80.000 permisos durante este ciclo y proyecta llegar a los 100.000 en la próxima temporada.

El río Chimehuín recuperó un puesto permanente de Fauna

Uno de los principales anuncios de la jornada fue la puesta en funcionamiento de una oficina de la Dirección Provincial de Fauna en la boca del río Chimehuín. Según explicó el director provincial del organismo, Nicolás Lagos, hacía más de 15 años que los guardafaunas no podían permanecer de manera permanente en ese sector.

El nuevo espacio funcionará como puesto de atención y control, con personal destinado a fortalecer la fiscalización y acompañar a quienes visitan uno de los ambientes más reconocidos para la pesca deportiva en Argentina.

La medida complementa las herramientas de vigilancia incorporadas durante el año pasado, cuando se instalaron cámaras de monitoreo en el lugar. De esta manera, la Provincia busca combinar tecnología y presencia territorial para prevenir infracciones y proteger los recursos naturales.

Durante el lanzamiento, Figueroa destacó la necesidad de coordinar el trabajo entre los distintos organismos de control.

“Los guardafaunas, la policía y Parques Nacionales, todos tenemos que jugar en equipo”, sostuvo. Y agregó: “La fauna es una sola y la tenemos que proteger entre todos”.

El mandatario también advirtió sobre distintas prácticas ilegales que afectan los ambientes naturales, como la caza furtiva y la pesca con explosivos o redes.

Neuquén proyecta alcanzar los 80.000 permisos de pesca

La pesca deportiva representa una actividad turística con impacto en las localidades cordilleranas. Además de convocar a visitantes nacionales e internacionales, genera movimiento para guías especializados, alojamientos, establecimientos gastronómicos y otros prestadores.

En ese contexto, Nicolás Lagos señaló que la provincia cuenta actualmente con alrededor de 230 guías habilitados y más de 50 lodges vinculados con la actividad.

El funcionario explicó que el objetivo es emitir 80.000 permisos durante la temporada 2026-2027. Si se alcanza esa cifra, la expectativa oficial es elevar el registro hasta los 100.000 permisos en el ciclo siguiente.

La boca del río Chimehuín ocupa un lugar destacado dentro de esa oferta. Su reconocimiento entre los aficionados a la pesca con mosca y su ubicación en el corredor cordillerano convierten a Junín de los Andes en uno de los puntos de referencia para esta actividad.

El turismo, una de las apuestas de Neuquén para la etapa posterior a Vaca Muerta

Durante su discurso, Figueroa vinculó el lanzamiento de la temporada con la estrategia provincial para ampliar la actividad turística y diversificar la economía neuquina.

“La transformación del Neuquén post Vaca Muerta ya comenzó, de la mano de incentivar el turismo, que es donde más vamos a crecer”, afirmó. También mencionó la posibilidad de incrementar las hectáreas bajo riego para impulsar la producción.

El gobernador consideró que el crecimiento de la actividad requiere ampliar la infraestructura y habilitar nuevos circuitos para distribuir el movimiento turístico en diferentes regiones.

En ese marco, se refirió al proyecto del Camino de la Fe, una iniciativa que contempla un recorrido de más de 700 kilómetros, con conexión entre 20 pueblos y 20 lagos.

Según explicó, el trazado permitirá mejorar la accesibilidad mediante obras de pavimentación, rutas, hosterías y servicios turísticos. También planteó la necesidad de formar nuevos guías de pesca y turismo para acompañar el desarrollo de los destinos.

“Esta ruta va a demandar mucho más el trabajo de guardafaunas, porque van a venir muchos turistas a recorrerla”, señaló.

Figueroa también mencionó el Vía Christi de Junín de los Andes como uno de los atractivos que pueden contribuir a ampliar la permanencia de los visitantes en la localidad.

Junín de los Andes busca consolidarse como destino de pesca

El intendente Luis Madueño destacó la importancia de la apertura de una nueva temporada para la identidad turística de la localidad.

“Celebrar una nueva temporada de pesca es reencontrarnos con una parte muy querida de nuestra historia. Es recibir a quienes vuelven después de un año y darles la bienvenida a quienes van a conocer por primera vez estos ríos que tanto significan para nosotros”, expresó.

El jefe comunal también valoró las obras de infraestructura proyectadas para la región y mencionó las rutas provinciales 60 y 61, el paso internacional Mamuil Malal y la pavimentación hacia Aluminé.

La conectividad es uno de los factores que inciden en el desarrollo de la pesca deportiva, ya que permite facilitar el acceso a distintos ambientes y ampliar las alternativas para los visitantes.

La expectativa de las autoridades es que la actividad genere movimiento durante los próximos meses y fortalezca la cadena de servicios turísticos de Junín de los Andes y otras localidades cordilleranas.

Cómo tramitar los permisos para pescar en Neuquén

Los permisos para la temporada 2026-2027 ya se encuentran disponibles en la plataforma oficial de Caza y Pesca de Neuquén. El trámite se realiza de manera digital y requiere DNI para los pescadores argentinos o pasaporte, según corresponda. Antes de iniciar una salida, es necesario contar con la autorización correspondiente y consultar las disposiciones específicas del ambiente elegido.

Se actualizaron las sanciones por incumplimientos al reglamento. El nuevo régimen contempla multas de entre 1,8 millones y 390 millones de pesos, según la gravedad y las características de cada infracción.

Qué especies se pueden pescar en Neuquén

La provincia cuenta con distintos ambientes acuáticos que permiten practicar pesca deportiva en diversas modalidades.

Entre las principales especies presentes se encuentran:

Trucha arcoíris.

Trucha marrón.

Trucha de arroyo.

Salmón encerrado.

Las autoridades remarcaron que el crecimiento de la actividad debe estar acompañado por el cumplimiento de las normas de conservación. En ese sentido, Figueroa dejó una definición durante el lanzamiento: “Una trucha vale mucho más en el río que en el plato”.

Con la temporada ya habilitada, la Provincia buscará combinar el incremento de visitantes con mayores controles y una oferta turística más amplia. La recuperación de la oficina de Fauna en la boca del Chimehuín será una de las herramientas para acompañar ese objetivo durante los próximos meses.