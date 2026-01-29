El área de Comercio y Bromatología de Cutral Co llevó adelante controles preventivos para detectar productos vencidos o no aptos para el consumo. Fueron retirados de góndolas de supermercados, mercados y comercios en general. El decomiso de este jueves fue en un total de seis comercios.

Detallaron que la mercadería incautada incluía: cervezas en lata, supremas de pollo, carne roja en mal estado, harina, vinagre, quesos rallados, caldos, bolsas para horno, papas fritas, nachos, snacks, maní, aderezos, barras de chocolate, fiambres, jugos, condimentos, gelatinas, fideos, levadura, dulce de leche, galletas, pasas de uva y ravioles.

Todo el material decomisado fue trasladado a la planta de residuos de Cutral Co, donde quedó resguardado en el frigorífico para su posterior incineración en el horno pirolítico, lo cual establece el protocolo para garantizar su disposición final, evitando riesgos para la salud pública.

Desde la Municipalidad indicaron a los vecinos que para hacer denuncias en Bromatología se pueden acercar a la Ruta 22, al lado de la Casa de la Historia, de lunes a viernes de 8 a 13.

También se pueden comunicar con la Guardia de Comercio y Bromatología: 299 553 2521.