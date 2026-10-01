El Gobierno provincial avanzó con la licitación para la construcción de diez nuevas viviendas en Neuquén capital, destinadas al reasentamiento de familias que actualmente viven en condiciones habitacionales desfavorables. La obra cuenta con un presupuesto oficial de $3.782.127.146 y un plazo de ejecución de 12 meses.

La apertura de sobres estuvo encabezada por la secretaria de Obras Públicas, María Eugenia Ferraresso, y el presidente de la Upefe, Sebastián González. En total, dos empresas presentaron ofertas para llevar adelante los trabajos, que forman parte del proceso de integración socio-urbana de los sectores Pacífica, Juvenil y El Morro.

Las viviendas se construirán en un predio ubicado en la intersección de Tchaikovsky y Lago Cardiel, en el barrio Melipal. El proyecto contempla cuatro dúplex de dos dormitorios y otros seis de tres dormitorios, diseñados bajo criterios de crecimiento progresivo para adaptarse a las necesidades de cada grupo familiar.

El financiamiento de la obra estará a cargo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) e incluirá también infraestructura básica. El proyecto contempla redes de agua potable, cloacas, energía eléctrica y gas natural, además de obras peatonales para garantizar el acceso a los servicios esenciales.

Las viviendas contarán con redes de agua, cloacas, gas y energía eléctrica.

La construcción representa una primera etapa del proceso de urbanización integral de los sectores involucrados. Una vez concretadas las viviendas, está previsto avanzar con obras de mitigación hídrica, red pluvial, pavimentación y sendas peatonales, con el objetivo de consolidar el desarrollo urbano de Pacífica, Juvenil y El Morro.