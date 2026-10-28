La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) programó cortes de energía eléctrica para este miércoles en distintos sectores de la ciudad. Las interrupciones se realizarán en dos franjas horarias y responden a trabajos de mantenimiento y mejoras en la infraestructura del servicio.

El primer corte está previsto entre las 7 y las 12.30 y afectará a los barrios Rincón de Emilio y Rincón Club de Campo, en la zona aledaña a Asia. Según informó la cooperativa, la interrupción cuenta con autorización del órgano de control municipal y permitirá avanzar con la modernización del sistema de medición, el mantenimiento de la red y tareas de poda preventiva para mejorar la seguridad y confiabilidad del servicio.

Las tareas de la mañana incluyen mantenimiento de la red eléctrica, modernización del sistema de medición y poda preventiva.

El segundo corte se realizará entre las 14.20 y las 16.30 en el sector de Los Teros, entre las calles La Grulla, La Calandria y Necochea. En este caso, los trabajos corresponden al retiro de un conductor de baja tensión en una edificación.

Desde CALF recomendaron a los vecinos tomar las precauciones necesarias para evitar inconvenientes durante las interrupciones. Además, aclararon que los trabajos están sujetos a las condiciones climáticas y que las áreas afectadas son aproximadas, por lo que los horarios y el alcance de las tareas podrían depender de la evolución de las condiciones previstas.