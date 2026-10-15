Las rutas que conectan con Rincón de los Sauces volvieron a estar transitables, aunque las autoridades recomendaron circular con precaución debido a la presencia de barro, sectores deteriorados y dificultades para el tránsito pesado. Las lluvias registradas en los últimos días provocaron cortes en distintos caminos de la provincia de Neuquén y obligaron a desplegar equipos para recuperar las calzadas afectadas.

El presidente de Vialidad Provincial, José Federico Dutsch, brindó detalles sobre el estado de los caminos en diálogo con La Primera Mañana, por AM550, y confirmó que el desvío provisorio de la Ruta 5, a la altura del arroyo Carranza, quedó habilitado nuevamente durante la tarde del miércoles.

“Ya la empresa que está trabajando en la construcción del puente sobre el Carranza habilitó nuevamente el desvío provisorio que tenemos en esa zona de obra”, explicó el funcionario. Según indicó, las lluvias provocaron el corte del sector, una situación que suele repetirse cuando el arroyo registra un importante volumen de agua.

Dutsch detalló que, para recuperar la circulación, se colocaron caños que permiten el escurrimiento del agua y se construyó un terraplén. También señaló que la habilitación es provisoria y que su funcionamiento dependerá de las condiciones meteorológicas.

“Se esperan nuevas lluvias para la semana que viene. Estimamos que, si no son de gran magnitud, seguramente con eso vamos a solucionar el tema”, sostuvo.

Las rutas 6, 7 y 8, habilitadas con precaución

Además de la Ruta 5, Vialidad Provincial confirmó que la Ruta 8 se encuentra habilitada. Sin embargo, el tránsito pesado generó complicaciones en algunos tramos, donde los camiones quedaron encajados debido al barro acumulado sobre la calzada.

“Hay sectores con barro, está transitando todo el tránsito pesado por la ruta 8 y, en algunos casos, han tenido que auxiliarlos porque se han quedado encajados”, advirtió Dutsch. Frente a este escenario, aseguró que los equipos de Vialidad trabajan de manera permanente para mejorar las condiciones del camino y distribuir ripio, pese a las dificultades logísticas que implica la distancia de las canteras.

En cuanto a las rutas 6 y 7, el funcionario informó que también fueron habilitadas, luego de retirar acumulaciones de sedimentos y barro en sectores afectados por las precipitaciones. En particular, mencionó inconvenientes entre la zona de Cortaderas y la Ruta 5.

De esta manera, los tres accesos principales hacia Rincón de los Sauces se encuentran transitables, aunque la recomendación es mantener la precaución, especialmente en los tramos que todavía presentan barro o daños en la calzada. Dutsch indicó que las tareas de despeje y recuperación continúan para mejorar las condiciones de circulación.

Caminos dañados y trabajos en distintos puntos de la provincia

El presidente de Vialidad Provincial también señaló que, si bien la mayor parte de la red vial se encuentra habilitada, todavía quedan trabajos pendientes en accesos secundarios y caminos que conectan con puestos rurales y establecimientos educativos.

El funcionario explicó que las precipitaciones provocaron daños en sectores donde el agua avanzó sobre la calzada y generó pequeños cauces.

“Estamos trabajando en algunos lugares para recuperar parte de la ruta que se comió producto de la cantidad de agua y se armaron arroyos en parte de la ruta por estar bajas”, detalló.

En paralelo, Vialidad mantiene tareas sobre la Ruta 8, en el tramo entre Añelo y Carranza, y sobre la Ruta 23, en la zona de Aluminé. También se prevé avanzar con trabajos de bacheo en la Ruta 17, en el sector que presenta inconvenientes en dirección a Picún Leufú. Según Dutsch, una parte del recorrido se encuentra en buenas condiciones, mientras que otros tramos requieren intervenciones específicas.

Proyectos para mejorar la circulación en la Ruta 7

Durante la entrevista, Dutsch también se refirió a los proyectos de infraestructura previstos sobre la Ruta 7, en los sectores de Fasinpat y el expeaje. Allí se proyecta construir intercambiadores a distinto nivel para separar los movimientos del tránsito y mejorar la circulación entre Neuquén capital y Centenario.

“La idea es que la ruta 7 continúe sin ningún tipo de obstáculos y que toda la circulación de la gente que está en la zona de Zanón y del Parque Industrial vaya por la parte de abajo”, explicó.

El funcionario indicó que los proyectos se encuentran en etapa de elaboración y que, una vez finalizados, se avanzará con los procesos necesarios para poner en marcha las obras.

Además, mencionó los trabajos previstos en la Autovía Norte, que incluyen intercambiadores en los sectores de la Ruta 67, Casimiro Gómez y Los Paraísos, junto con la duplicación de calzada en Cañón de las Cabras. De acuerdo con Dutsch, la obra cuenta con un convenio con YPF y se encontraba próxima a la adjudicación al momento de la entrevista.

Por último, señaló que la Provincia trabaja junto con la Municipalidad de Neuquén en un proyecto para construir un intercambiador a distinto nivel en el sector del semáforo de Conquistadores del Desierto. La iniciativa busca ordenar la circulación en uno de los puntos de conexión entre la ruta 7 y la capital provincial.

Mientras continúan las tareas de reparación y avanzan los proyectos de infraestructura, la prioridad inmediata es recuperar los sectores afectados por las lluvias. Aunque los principales accesos se encuentran habilitados, la presencia de barro, los daños en la calzada y la posibilidad de nuevas precipitaciones obligan a mantener la precaución al circular.