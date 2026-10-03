Después de más de 50 años de espera, el IFD Nº 4 de Neuquén tendrá finalmente su edificio propio

El Instituto de Formación Docente (IFD) Nº 4 de Neuquén capital tendrá finalmente un edificio propio después de más de cinco décadas de espera. La Provincia adjudicó la construcción de la nueva sede a la empresa Maiolo Julio César, que deberá ejecutar el proyecto en el predio de las 127 hectáreas.

La obra tendrá una inversión superior a los 6.250 millones de pesos y un plazo de ejecución de 450 días corridos. El edificio contará con 2.380 metros cuadrados cubiertos y fue diseñado para las necesidades específicas de una institución que forma docentes de Educación Especial.

El gobernador de la Provincia del Neuquén, Rolando Figueroa, firmó el decreto que formalizó la adjudicación. “La educación es una de las principales herramientas para construir igualdad de oportunidades y por eso tenemos que garantizar que nuestros estudiantes y docentes puedan desarrollarse en espacios adecuados”, sostuvo.

El proyecto busca resolver una situación que durante años condicionó la actividad cotidiana del instituto. La comunidad educativa pasó por distintos espacios y formatos, con instalaciones que no siempre permitieron desarrollar encuentros y actividades con comodidad.

El gobernador Rolando Figueroa y la directora del IFD Nº 4, Lilian Garello, destacaron el impacto que tendrá la nueva sede para la comunidad educativa.

La directora del IFD Nº 4, Lilian Garello, contó que la noticia generó “una gran ilusión” entre estudiantes y docentes. “Esta noticia fue demasiado esperada”, afirmó, y explicó que el instituto “ha pululado por diferentes lugares, con diferentes formatos que muchas veces condicionan los vínculos porque no son espacios adecuados para el encuentro social”.

El nuevo edificio ampliará los espacios de formación

Actualmente, el IFD Nº 4 tiene 250 estudiantes distribuidos entre los turnos mañana y vespertino. La matrícula reúne a personas de distintas edades, desde jóvenes hasta adultos que decidieron comenzar una carrera y docentes interesados en especializarse en Educación Especial.

Garello remarcó que la propia comunidad del instituto también incluye a personas con distintas discapacidades. “Aquí se forman docentes para que trabajen en educación especial, pero a su vez hay profesores y estudiantes con diversas discapacidades”, señaló.

Por eso, la nueva sede tendrá una fuerte orientación hacia la accesibilidad. El diseño prevé una construcción en planta baja, con ambientes amplios y rampas que facilitarán la circulación dentro del establecimiento.

El IFD Nº 4 dicta el Profesorado de Educación Especial con orientaciones en Discapacidad Intelectual, Ciegos y Disminuidos Visuales, Sordos e Hipoacúsicos y Discapacidad Neuromotora. Las carreras tienen una duración de cuatro años y preparan profesionales para acompañar las trayectorias educativas de estudiantes con discapacidad.

El proyecto suma aulas, patios y espacios comunes

La futura sede tendrá diez aulas y dos aulas taller. También incorporará un Salón de Usos Múltiples, biblioteca, sala de docentes, sectores administrativos, oficinas, cocina, depósitos y sanitarios.

El proyecto suma cuatro patios abiertos, una plaza de acceso, rampas, escaleras y estacionamientos. Además, contempla espacios interiores destinados al esparcimiento y una reserva de superficie para futuras ampliaciones de aulas.

Los planos fueron elaborados de manera conjunta por el IFD Nº 4 y el Consejo Provincial de Educación. La propuesta apunta a concentrar en un mismo lugar las actividades de una comunidad educativa que durante décadas desarrolló su formación en espacios que no respondían plenamente a sus necesidades.

La nueva construcción permitirá que estudiantes y docentes cuenten con aulas, talleres y sectores comunes diseñados específicamente para la formación de profesores de Educación Especial. El plazo previsto para completar la obra es de 450 días corridos.