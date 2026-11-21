El Ejército Argentino colaborará con el Gobierno de Neuquén en las tareas de contención y drenaje de los excesos hídricos en el arroyo Carranza, sobre la Ruta Provincial 5. La intervención fue gestionada por el gobernador Rolando Figueroa ante el Ministerio de Defensa, en el marco de las complicaciones provocadas por las lluvias intensas asociadas al fenómeno de El Niño.

Los trabajos apuntan a prevenir nuevas crecidas y reducir los riesgos de anegamientos en uno de los sectores más problemáticos del corredor vial que conecta Añelo con Rincón de los Sauces. La asistencia militar se sumará a las tareas que realizan el Gobierno provincial, empresas de la industria y organizaciones gremiales.

La colaboración se desarrollará mientras continúa la construcción del nuevo puente sobre el arroyo Carranza, una infraestructura destinada a reemplazar los cruces actuales y mejorar la conectividad de una zona estratégica para la actividad hidrocarburífera de Vaca Muerta.

El Ejército se suma a los trabajos para contener el agua

La participación del Ejército Argentino fue acordada a partir de las gestiones que Rolando Figueroa realizó ante el Ministerio de Defensa.

Según informó el Gobierno provincial, la intervención estará orientada a colaborar en la contención y el drenaje del agua acumulada, con el objetivo de anticiparse a las complicaciones que pueden generar las precipitaciones intensas.

La asistencia se incorporará a un esquema de trabajo conjunto en el que también participan representantes de la industria y los gremios, además de los organismos provinciales que intervienen ante las contingencias climáticas.

El sector del arroyo Carranza presenta dificultades recurrentes cuando aumenta el caudal de agua. Las crecidas pueden afectar los cruces existentes, comprometer los desvíos provisorios y provocar interrupciones en la circulación.

La construcción del puente sobre el arroyo Carranza

La asistencia del Ejército se suma a una obra de infraestructura que el Gobierno provincial puso en marcha después de años de postergaciones: el Puente y Accesos sobre el Arroyo Carranza, en la Ruta Provincial 5.

El proyecto comprende los primeros dos kilómetros de la Ruta 5, desde su empalme con la Ruta Provincial 7. Se trata de un corredor que conecta Punta de Agua con Rincón de los Sauces y que tiene importancia tanto para las comunidades de la región como para el movimiento de trabajadores, vehículos y servicios vinculados con Vaca Muerta.

La construcción requiere mantener un desvío provisorio para garantizar la circulación mientras avanzan las tareas. Sin embargo, las precipitaciones intensas complicaron ese esquema y afectaron el desarrollo normal de los trabajos.

Buscan evitar que el caudal del arroyo Carranza afecte la circulación

La obra contempla un nuevo puente de aproximadamente 120 metros de longitud, además de alcantarillas, accesos y estructuras complementarias. Su objetivo es reemplazar los actuales badenes de hormigón, que históricamente quedan comprometidos ante las crecidas del arroyo.

Un problema histórico para la conexión entre Añelo y Rincón de los Sauces

El arroyo Carranza constituye uno de los puntos críticos de la conectividad vial del norte de Vaca Muerta. Cada vez que se producen lluvias importantes en la zona, el incremento del caudal puede afectar los cruces y dejar interrumpido el tránsito.

Durante octubre de 2026, las crecidas obligaron a realizar distintos cortes de la Ruta Provincial 5. En algunas oportunidades, la interrupción de la circulación afectó la conexión entre Añelo y Rincón de los Sauces y generó complicaciones para quienes utilizan ese corredor.

El problema también alcanza a la actividad económica. La ruta es utilizada por trabajadores petroleros, transportistas y proveedores de servicios que se desplazan hacia los yacimientos y las instalaciones vinculadas con la producción hidrocarburífera.

Por eso, la construcción del puente y las tareas complementarias para manejar los excedentes de agua tienen una importancia que excede la infraestructura vial: buscan reducir la vulnerabilidad de una conexión fundamental para la actividad productiva y la vida cotidiana de las comunidades.

La industria y los gremios también participan del operativo

Desde el Gobierno neuquino destacaron que la colaboración del Ejército se integra a un esquema más amplio de intervención frente a las contingencias provocadas por las lluvias.

La participación de empresas de la industria y organizaciones gremiales forma parte de ese compromiso conjunto para aportar recursos y capacidad operativa ante situaciones excepcionales.

La Provincia agradeció la predisposición de las autoridades del Ministerio de Defensa, del Ejército Argentino y de los demás sectores involucrados.

El objetivo es coordinar esfuerzos para minimizar los riesgos en un área donde las precipitaciones y las crecidas del arroyo pueden generar consecuencias sobre la circulación y el avance de las obras.

Qué se busca resolver con la intervención

La estrategia combina dos objetivos: atender las contingencias hídricas inmediatas y avanzar con una solución de infraestructura permanente.

Por un lado, la intervención del Ejército y los demás sectores apunta a colaborar con el manejo del agua para reducir los efectos de las lluvias.

Por otro, la construcción del puente busca evitar que cada episodio de precipitaciones vuelva a comprometer la conexión entre Añelo y Rincón de los Sauces.

La combinación de ambas acciones será determinante para mejorar las condiciones de seguridad y transitabilidad en la Ruta Provincial 5, especialmente durante los períodos de mayor intensidad de lluvias.