¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Logo Am2022
PUBLICIDAD
Preocupación en Plottier

Escuchó ruidos afuera de su casa, salió a ver qué pasaba y encontró a un perro atrapado en un pozo

El animal había caído en una zanja destinada a una conexión de gas en el sector Aldeas del Sur, de Plottier. Una vecina advirtió la situación y dio aviso, mientras efectivos de la Comisaría Séptima utilizaron una faja para retirarlo.

Agregar Mejorinformado en
Agrega Mejorinformado a tus medios preferidos en Google

Por Lucas Sandoval

Redactor en Mejor Informado. Productor de Entretiempo por AM550 y Canal 24/7.
Sabado, 03 de octubre de 2026 a las 14:42
PUBLICIDAD
Una vecina escuchó ruidos fuera de su vivienda, salió para averiguar qué sucedía y encontró al animal atrapado en una zanja.

Un perro que había caído en una excavación fue rescatado durante la mañana de este sábado 3 de octubre en el sector Aldeas del Sur, en la ciudad de Plottier. Una vecina escuchó ruidos fuera de su vivienda, salió para averiguar qué sucedía y encontró al animal atrapado en una zanja.

La mujer dio aviso al Centro de Operaciones Policiales. Personal de la Comisaría Séptima de Plottier recibió la alerta y se trasladó hasta el lugar para asistir al perro. La excavación había sido realizada para una conexión de gas. El animal permanecía dentro del pozo y no podía salir por sus propios medios.

Policías rescataron al perro atrapado en una excavación luego del aviso realizado por una vecina del sector.

Los efectivos retiraron al perro con una faja

Los integrantes de la Comisaría Séptima utilizaron una faja para sacar al perro de la excavación. El procedimiento permitió retirarlo con cuidado y ponerlo nuevamente a salvo.

Una vez fuera del pozo, los efectivos revisaron al animal y comprobaron que no presentaba lesiones. La intervención terminó con el perro fuera de la excavación y sin heridas. La situación había sido advertida por una vecina que escuchó los ruidos desde el exterior de su vivienda y permitió activar el rescate.

El animal fue retirado cuidadosamente del pozo mediante una faja y no presentó lesiones tras el rescate.

El episodio generó preocupación entre los vecinos del sector Aldeas del Sur, especialmente por la presencia de una excavación abierta en un espacio cercano a las viviendas. La situación volvió a poner en alerta a los residentes, que temen que otros animales o incluso personas puedan caer al pozo si permanece sin las medidas de seguridad correspondientes.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD