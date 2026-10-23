Fortín Chacabuco es una estancia ubicada en la provincia de Neuquén. Contaba con 1000 ovejas y 100 vacas. Sin embargo, implementó un curioso método de ganadería para recuperar sus pastizales. Le permitió aumentar un 46% la materia orgánica del suelo en cinco años.

El establecimiento tiene 4500 hectáreas y está ubicado a tan solo 30 kilómetros de Bariloche, dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi. Hace más de 10 años, sus administradores decidieron inclinarse hacia la conservación ambiental, pero sin abandonar la actividad ganadera.

Cómo cambió su sistema de producción

Gwendolyn Hulsegge y Nicolás Rodríguez Argumedo comenzaron a administrar Fortín Chacabuco en 2013. Tres años más tarde, Sam Gary, propietario de la estancia, donó el establecimiento a The Nature Conservancy, una organización ambiental.

Al realizar la donación, Gary puso distintas condiciones. Entre ellas, dejar de recibir turistas y desarrollar un sistema de producción para recuperar los pastizales y conservar la naturaleza. Pero sin abandonar del todo la ganadería.

La estancia de Neuquén que aumentó un 46% la materia orgánica del suelo

Durante esos años, el terreno llegó a tener 1000 ovejas y 100 vacas. Sin embargo, debido a los ataques de depredadores silvestres y los problemas causados por la sarna, se vendieron los ovinos. Se mantuvo únicamente la producción bovina.

Ante esta situación, el proyecto se enfocó en mejorar el manejo del ganado y recuperar las condiciones naturales del terreno. Todo sin dejar de lado la actividad productiva.

El manejo holístico que transformó el suelo

Implementaron un sistema llamado manejo holístico para recuperar los pastizales. Consiste en organizar el pastoreo de modo que los animales no permanezcan demasiado tiempo en un mismo sector del terreno.

En 2014 dividieron la estancia en 20 potreros y comenzaron a rotar el ganado. Con esta técnica, los pastizales podían descansar y recuperarse antes de que los animales volvieran a alimentarse en ellos.

Los resultados en cinco años

En pocos años, el proceso comenzó a mostrar resultados claros:

2014: se tomaron las primeras muestras del suelo para analizar sus condiciones.

se tomaron las primeras muestras del suelo para analizar sus condiciones. 2019: los análisis registraron un aumento del 46% en la materia orgánica del suelo.

los análisis registraron un aumento del del suelo. Capacidad de pastoreo: el terreno pasó de tener capacidad para alimentar 1800 ovejas a 3600 en cinco años.

Como si fuera poco, la estancia empezó a desarrollar distintas iniciativas para conservar especies nativas y controlar la vegetación invasora. El objetivo es proteger los ecosistemas.

Un espacio de investigación y producción

En la actualidad, Fortín Chacabuco funciona como un espacio de investigación y producción ganadera. Allí se estudian distintas técnicas para recuperar los suelos de la Patagonia.