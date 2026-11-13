Una estudiante de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) compartió su experiencia universitaria ante aproximadamente 700 jóvenes de Neuquén que comienzan a definir su futuro educativo y laboral. Se trata de Gianela Lonné, quien está próxima a graduarse de Ingeniería en Petróleo y participó de un encuentro destinado a acercar a los estudiantes secundarios distintas alternativas de formación y desarrollo profesional.

La actividad se realizó el 12 de noviembre, en el Salón Rainbow del Hotel Casino Magic de Neuquén, durante el cierre del programa provincial “Próximo Paso”, impulsado por el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano. En ese espacio se desarrolló un panel de experiencias y trayectorias formativas y profesionales, con testimonios pensados para orientar las decisiones de los jóvenes.

La UNCo acercó su propuesta educativa a los jóvenes para mostrarles nuevas alternativas de formación y desarrollo profesional.

Durante su intervención, Lonné relató su recorrido por la universidad, las exigencias que atravesó durante su formación y los aprendizajes que le dejó la carrera. También compartió sus expectativas frente a su futura inserción laboral. Su participación fue recibida con atención y aplausos por parte de los estudiantes presentes.

Oriunda de una pequeña localidad de la provincia de La Pampa, la joven eligió la UNCo para desarrollar sus estudios. Su historia permitió mostrar cómo el acceso a la educación pública puede ampliar las oportunidades de crecimiento personal y profesional, más allá del lugar de procedencia.

La participación de la universidad fue coordinada por la Dirección de Orientación e Ingreso Estudiantil y la Dirección de Ingreso, Permanencia y Egreso. Desde la institución destacaron la importancia de acercar la experiencia universitaria a las escuelas secundarias y acompañar a los jóvenes en una etapa clave, para que puedan conocer las opciones disponibles y construir sus proyectos de futuro con más información.