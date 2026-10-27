Alumnos del Centro Provincial de Enseñanza Media (CPEM) N.º 90 de Villa Pehuenia desarrollaron una herramienta tecnológica para contribuir a la prevención de incendios forestales. El proyecto, denominado “Guardianes del Bosque”, será presentado en el Congreso Internacional de Manejo Integral del Fuego “Patagonia más allá del Fuego”, que se realiza del 27 al 29 de octubre en Junín de los Andes.

La iniciativa fue creada por Ezequiel Baumgartner, Francesca Simonetti, Tito Villarroel Puel, Juan Emilio Vogelius e Iñaki Ortega, junto a la docente Tania Rocha. El grupo contará con un stand en el encuentro para mostrar cómo funciona el dispositivo, que busca detectar situaciones de riesgo en el bosque y facilitar una respuesta temprana ante posibles focos de incendio.

El dispositivo utiliza sensores de humo, temperatura, lluvia y presencia de personas para detectar posibles situaciones de riesgo.

El sistema consiste en una estación que se instala en el monte y cuenta con sensores de humo, temperatura, lluvia y presencia de personas, además de una cámara. Cuando detecta una situación que requiere atención, envía una alerta a los bomberos a través de una plataforma web. Una de sus características más importantes es que puede funcionar sin señal de celular ni conexión a internet y consume muy poca energía.

El proyecto ya había participado en EducaTIC 2026 y, tras esa experiencia, sus creadores fueron invitados a presentar la propuesta ante especialistas de distintos países. El congreso reunirá a representantes de Argentina, Canadá, Chile, España y Venezuela, además de instituciones como el CONICET, el Servicio Forestal Canadiense, la Corporación Nacional Forestal de Chile, INVAP y el Parque Nacional Lanín.

El dispositivo utiliza sensores de humo, temperatura, lluvia y presencia de personas para detectar posibles situaciones de riesgo.

El encuentro abordará experiencias de manejo del fuego, los nuevos escenarios de grandes incendios en la Patagonia, las estrategias de prevención y el uso de tecnología para el monitoreo. La participación de los estudiantes neuquinos permitirá compartir su desarrollo en un espacio internacional dedicado a la prevención y al cuidado de los bosques.