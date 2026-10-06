Junín de los Andes será escenario de un encuentro internacional que reunirá a especialistas y trabajadores vinculados al manejo de incendios forestales. Se trata del Congreso “Patagonia, más allá del fuego”, que se desarrollará del 27 al 29 de octubre en el predio de la Sociedad Rural del Neuquén y convocará a referentes de Argentina, Chile, Canadá y España.

Sobre los detalles de la propuesta habló Adrián Barrera, coordinador de la zona sur de Manejo del Fuego, durante una entrevista en el programa La primera mañana que se transmite por AM550. Explicó que participará personal del sistema provincial de Manejo del Fuego y de distintas instituciones vinculadas a las emergencias y los incendios forestales. También llegarán especialistas internacionales con experiencia en combate y prevención, con el objetivo de intercambiar conocimientos técnicos y tácticos.

Especialistas de Argentina, Chile, Canadá y España participarán del Congreso sobre incendios forestales.

Barrera remarcó que uno de los desafíos actuales son los llamados incendios de sexta generación, que pueden evolucionar rápidamente y alcanzar grandes dimensiones. En ese contexto, sostuvo que ya no alcanza con trabajar únicamente durante la emergencia, sino que resulta fundamental anticiparse mediante la preparación del territorio y la reducción de material combustible. El Congreso incluirá justamente herramientas vinculadas con prevención, planificación, comportamiento del fuego, monitoreo y nuevas tecnologías.

Uno de los trabajos que se desarrolla en Neuquén en esa línea es el programa Interfaz Resiliente, que actualmente se implementa en San Martín de los Andes y Villa La Angostura y busca extenderse a otras localidades donde existen viviendas dentro o próximas a zonas boscosas. Barrera explicó que se realizan relevamientos casa por casa para generar “áreas defendibles”, con tareas como raleo, limpieza, poda, apertura de caminos y eliminación de material vegetal.

Junín de los Andes será sede del encuentro internacional del 27 al 29 de octubre.

Además de las exposiciones, el encuentro tendrá una fuerte impronta práctica. Según explicó Barrera, se realizará una experiencia de fuego técnico para eliminar material vegetal acumulado en zonas de vegetación densa, una actividad que permitirá intercambiar metodologías con los especialistas que llegarán desde otros países. La propuesta busca que las herramientas de prevención y manejo puedan adaptarse a las características del territorio patagónico.

El Congreso tendrá una capacidad estimada de 400 participantes y la inscripción se realiza mediante un código QR publicado por la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos. Para Barrera, se trata de un encuentro inédito para la Patagonia, tanto por su alcance como por la presencia de especialistas internacionales. La intención es que el intercambio permita mejorar las estrategias de prevención, preparación y respuesta frente a incendios forestales y de interfaz.

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