Evelin Saavedra, fundadora de la asociación civil Moirú, fue seleccionada como una de los ocho Abanderados 2026, un reconocimiento que distingue a argentinos que generan un impacto positivo en sus comunidades. La neuquina desarrolla desde hace años un trabajo social en Colonia Rural Nueva Esperanza, donde acompaña a familias que viven en las inmediaciones del basural de mayor dimensión de Neuquén.

Durante una entrevista en el programa La noche cae, la radio se enciende, que se transmite por AM550, Saavedra habló sobre el presente de Moirú y destacó la importancia de haber sido elegida entre los ocho referentes de todo el país. La selección se realizó entre más de 800 candidatos, a partir del trabajo y el impacto de distintas iniciativas comunitarias.

La neuquina fue seleccionada entre más de 800 candidatos al Premio Abanderados Fundación Noble.

Moirú acompaña actualmente a más de 600 personas pertenecientes a unas 100 familias. Desde su sede comunitaria, denominada La Minga, la organización desarrolla distintas acciones que incluyen alimentación y apoyo escolar para niños y jóvenes, capacitaciones en oficios, alfabetización digital para adultos, becas educativas y acompañamiento para facilitar el acceso a la justicia.

Saavedra llegó a Colonia Rural Nueva Esperanza en 2013, junto a un grupo de amigos, y decidió instalarse en el barrio para continuar trabajando junto a la comunidad. Desde entonces, uno de los objetivos centrales de su tarea fue que quienes se acercan a Moirú no sean solamente receptores de asistencia, sino protagonistas de los procesos de transformación de su propio entorno.

Evelin Saavedra, fundadora de Moirú, fue elegida como una de los ocho Abanderados 2026.

“Cada vianda que sale de La Minga, cada chico que estudia acompañado, cada familia que se pone de pie es la red que yo hubiera necesitado. No hago esto desde la teoría: lo hago desde la memoria”, expresó Saavedra al referirse al sentido personal que tiene su trabajo comunitario.

El Premio Abanderados Fundación Noble reconoce a personas de distintos puntos del país que llevan adelante iniciativas con impacto social. La elección de Saavedra entre los ocho Abanderados 2026 pone en el centro de la escena el trabajo que desde Neuquén se realiza junto a las familias de Colonia Rural Nueva Esperanza.