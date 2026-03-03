El próximo viernes 6 de marzo comienza una nueva edición del Campeonato Nacional e Internacional de Asadores a la Estaca en Zapala, un evento gastronómico que año a año fue ganando relevancia en el rubro y la región.

A días del inicio, la organización presentó la grilla de cada uno de los días, comenzando su actividad el próximo viernes 6 y extendiéndose hasta el domingo 8 de marzo.

El Paseo La Estación será el epicentro de la fiesta, en donde decenas de equipos participarán con el objetivo de subirse a lo más alto del podio y consagrarse como los grandes ganadores.

Además, este año se suma la novedad de que habrá una categoría Kids, no competitiva, para niños desde los 6 a 12 años. Será un total de 20 equipos de estos menores, compuestos por dos niños o niñas y un adulto. Para esta primera edición de la categoría Kids se definió que la preparación obligatoria será el tradicional asado banderita con guarnición a la parrilla, y tendrán un máximo de una hora para presentar el plato.

Quienes deseen participar, podrán anotarse de manera gratuita o hacer su consulta telefónica al (2942) 576530.

El cronograma de cada una de las jornadas será el siguiente:

Viernes 6

• 19 hs. Acto Apertura.

Matías y Anabela Hermosilla.

Kutral Fem.

Grupo Municipal de Danzas Folclóricas de Paso Aguerre.

Comienzo de Asadores Kids. Acompaña payador Thomas Hernández.

• 22 hs. Ventolera.

• 23 hs. El Despojo.

• 0 hs. Ernesto Guevara.

• 1 hs. Naiara Ghent.

• 2 hs. Proyecto Chamamecero.

Sábado 7

• 9.30 hs. Comienzo del Campeonato Internacional. Acompaña payador Rafael Huerao.

• 19.30 hs. Premiación Campeonato Internacional.

• 20 hs. “Cocina Academia Mexicana del Asado” (Vianney Cortes Viguri y Jorge Alvarado Ruiz). Acompaña Mariachis del Viento.

• 20.45 hs. “Desposte y cortes del chivo” (Cristian Sánchez).

• 21.15 hs. Cocina neuquina “Platos a base de chivo”. (Ezequiel González/Claudio Abraham).

• 21.45 hs. Destape de curanto tradicional a cargo de Madame Papin/Valentín Galdon Ritvo/Guillermo Busquiazo/Raíces del Pehuén.

• 22 hs. Guille Quiroz.

• 23 hs. Gabriel y La Juntada.

• 0 hs. Los Entrerrianos Isondú.

• 1 hs. Los Flores del Yungai.

• 2 hs. Cristian y sus Tejanos de la Cumbia.

Domingo 8

• 7.30 hs. Campeonato Nacional de Asadores a la Estaca.

• 11 hs. Payadores Luis y Thomas Hernández.

• 19 hs. “Cocina Chile y Argentina” (Karen Gutiérrez, Nicolas Ortiz y Martín Mosqueira).

• 20 hs. Master Class. Madame Papin y Guillermo Busquiazo.

• 21 hs. Premiación Campeonato Nacional.

• 22 hs. Dueños del Amor.

• 23 hs. Los Forasteros.