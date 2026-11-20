La Línea 102 de Neuquén recibe consultas de familias, vecinos y escuelas que necesitan orientación ante posibles situaciones de abuso sexual y otras vulneraciones de derechos de niños, niñas y adolescentes. El servicio también articula con hospitales y organismos de protección para acompañar cada caso, desde las primeras sospechas hasta las intervenciones necesarias para resguardar a las infancias.

Marcela Lima, licenciada en Trabajo Social e integrante del equipo de coordinación del Servicio de Atención al Maltrato y Abuso Infantil de la Línea 102, explicó en diálogo con Entretiempo por AM550, que el dispositivo está abierto a toda la comunidad. Las personas pueden comunicarse para conocer sus derechos, consultar ante una situación que les genera preocupación o pedir asesoramiento cuando advierten indicadores de una posible agresión.

"Se comunican tanto para asesorarse sobre sus derechos como cuando tienen sospechas de que pueda existir alguna situación de abuso sexual", señaló. La línea también recibe llamados de instituciones educativas que detectan señales de alerta, en el marco de los protocolos y acuerdos de trabajo entre Educación, Salud y las defensorías.

Durante 2026, el equipo atendió 17 situaciones vinculadas con sospechas de abuso sexual y confirmó 13 de ellas en el servicio. Lima también aportó como referencia los registros del año pasado: se abordaron 82 situaciones sospechosas y 23 tuvieron confirmación.

La Línea 102 recibe consultas y articula con hospitales

El trabajo no se limita a escuchar el primer relato o responder una consulta. Ante una posible situación de abuso, el sistema de salud interviene tanto desde la atención clínica como en el acompañamiento de la denuncia, ya que se trata de un delito. Al mismo tiempo, se coordinan acciones de protección con las defensorías y otras instituciones que forman parte del sistema de garantía de derechos.

Salud tiene un papel central porque debe atender las consecuencias que estas violencias pueden provocar

Lima remarcó que Salud tiene un papel central porque debe atender las consecuencias que estas violencias pueden provocar y acompañar a los chicos, las chicas y sus familias. En ese recorrido también participan hospitales de Neuquén capital y del interior provincial.

Entre los establecimientos que reciben y derivan situaciones mencionó al Hospital Heller, el Hospital de Plottier y el de Senillosa, además de otros centros de salud. Esa articulación permite que las consultas no dependan de una única puerta de entrada y que los equipos puedan intervenir según las necesidades de cada caso.

La trabajadora social explicó que el abuso sexual puede ocurrir en distintos ámbitos, pero que las situaciones intrafamiliares presentan dificultades particulares para que los chicos puedan contarlo. En muchos casos, la persona que ejerce la violencia forma parte del entorno cercano: puede ser el padre, el padrastro, un abuelo, un tío, un padrino o alguien que tiene un vínculo de confianza con la familia.

"El abuso sexual intrafamiliar pone en movimiento todas las bases que los chicos tienen en relación con quiénes son sus figuras de cuidado", describió. Esa cercanía puede generar confusión, temor y dificultades para reconocer lo que está pasando, especialmente cuando quien agrede es una persona en la que el niño confiaba.

A eso se suma el secreto que muchas veces se instala alrededor de la situación. "Si hablo, le va a pasar algo a mi familia", resumió Lima como uno de los pensamientos que pueden impedir que las víctimas pidan ayuda. Por eso, consideró fundamental que los adultos puedan escuchar, creerles y generar condiciones para que se animen a hablar.

La Educación Sexual Integral ayuda a detectar situaciones de violencia

Lima destacó el papel de la Educación Sexual Integral (ESI) en las escuelas, tanto para prevenir situaciones de abuso como para detectar aquellas que ya ocurrieron y que los chicos todavía no pudieron contar.

"Sirve para prevenir el abuso sexual y para detectar situaciones que sucedieron y que los chicos y las chicas todavía no están pudiendo contar", sostuvo. También cuestionó los planteos que ponen en duda esta política y señaló que hablar con las infancias sobre el cuerpo y sus derechos no las perjudica, sino que les permite reconocer situaciones que no deben atravesar y pedir ayuda.

"Se sienten habilitados y eso nos permite a los adultos acercarles ayuda", explicó. Para la integrante de la Línea 102, escuchar y acompañar sin juzgar es fundamental para que los chicos puedan acceder a espacios de atención y protección.

La especialista advirtió que una experiencia de abuso puede tener consecuencias en la salud física y mental. Cuando una situación no logra ser contada ni abordada, pueden aparecer dificultades en el aprendizaje, problemas de salud y conductas autolesivas, entre otras manifestaciones.

"Es una experiencia traumática y, después, a medida que pasa el tiempo, si no pueden develarlo, en general es porque sienten que no les van a creer", indicó. Por eso, insistió en la importancia de intervenir y garantizar el acceso a tratamientos cuando sean necesarios.

También recordó que los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a recibir atención en salud mental. "Cuando están cuidados, cuando les creen y cuando pueden acceder a espacios de escucha y de tratamiento, si lo requieren, la verdad es que pueden reponerse", afirmó.

Una jornada para acercar información a las familias

En el marco del Día Mundial para la Prevención del Abuso Sexual de Niños y Adolescentes y de la conmemoración de la Convención sobre los Derechos del Niño, distintos equipos del sistema de salud realizarán una actividad abierta en el Hospital Castro Rendón.

La propuesta se desarrollará este viernes 20 de noviembre, de 14 a 16, en el hall del establecimiento. Participarán los servicios que dependen del Departamento de Maternidad e Infancia y el Servicio de Adolescencia Infanto-Juvenil, perteneciente al área de Salud Mental.

Durante la tarde habrá stands, juegos y folletería para acercar información a las familias y a quienes transiten por el hospital. La convocatoria incluye a niños, niñas y adolescentes que concurran a los distintos servicios, así como a quienes estén internados.

La actividad busca mostrar parte del trabajo cotidiano que realizan los equipos para garantizar el derecho a la salud y acercar herramientas de prevención y acompañamiento. Para Lima, hablar de estas situaciones también permite recordar que las violencias contra las infancias deben detenerse y que las personas adultas y las instituciones tienen la responsabilidad de intervenir.

La Línea 102 es una de las vías disponibles para consultar, pedir orientación y comunicar sospechas. El objetivo es que ninguna familia tenga que enfrentar sola las dudas o las dificultades que aparecen cuando un niño, una niña o un adolescente necesita protección.

La entrevista completa a Marcela Lima: