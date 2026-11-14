Cómo funciona Robot Cuidado, el dispositivo sanitario diseñado por estudiantes neuquinos

Un grupo de jóvenes que cursa el cuarto año C del CPEM N° 71 de Centenario ideó y construyó un dispositivo tecnológico bautizado como Robot Cuidado. La propuesta escolar combina conocimientos de programación, diseño y base de datos para brindar asistencia básica en el sector sanitario. La iniciativa surgió a finales del mes de junio como un trabajo interdisciplinario dentro de la orientación en Informática del establecimiento educativo neuquino.

El coordinador del Ciclo Orientado de Informática, Jorge Navarro, explicó en diálogo con Entretiempo por AM550, que la meta principal consistió en aprovechar los recursos disponibles para generar soluciones útiles para la comunidad. "La intención de la materia y de la orientación es esa: que ellos utilicen las herramientas y las apliquen a partir de sus propias ideas", remarcó el docente sobre el proceso creativo.

Un funcionamiento versátil para la asistencia médica

El aparato cuenta con un brazo robótico articulado que envuelve gasas de manera autónoma sobre heridas superficiales o quemaduras leves. Además, los alumnos incorporaron sensores específicos que se aproximan a la mano para registrar el ritmo cardíaco y la temperatura corporal del usuario en pocos segundos. El armado del prototipo demandó meses de coordinación entre las distintas cátedras del plan de estudios técnico.

Durante el proceso de desarrollo, los estudiantes integraron los contenidos de cuatro materias vinculadas a la computación mediante el uso del kit de robótica Ultimate 2.0 y el software mBlock. El equipo proyectó cada función priorizando la utilidad social del aparato por encima de cualquier otro objetivo académico. "Los chicos trataron de armar un robot a partir de una propuesta que surgió de ellos mismos", detalló el profesor Navarro al repasar el entusiasmo del curso.

Reconocimiento provincial y proyección estudiantil

El esfuerzo colectivo obtuvo una distinción especial durante la edición 2026 de la Expo EducaTIC, cuya final se desarrolló en el Centro de Convenciones Domuyo de la ciudad de Neuquén. El proyecto formó parte de las iniciativas premiadas en el certamen que reunió a instituciones de toda la provincia norte patagónica.

Por otra parte, la experiencia fortalece el vínculo educativo con la Facultad de Informática de la Universidad Nacional del Comahue mediante talleres de articulación orientados a despertar vocaciones científicas. Jorge Navarro valoró el impacto formativo de estas vivencias y anticipó que los jóvenes continúan explorando nuevas alternativas tecnológicas para futuras muestras escolares en la región.

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