El Instituto María Auxiliadora de Junín de los Andes difundió un comunicado para aclarar las circunstancias que rodearon el desperfecto registrado este viernes en un tablero eléctrico y la posterior evacuación preventiva del establecimiento. La institución explicó que el equipo no forma parte de su instalación eléctrica habitual y que permanecía sin uso desde hacía un tiempo.

El comunicado del colegio de Junín de los Andes tras la explosión del tablero

Según detalló la Dirección General y Representación Legal del colegio, el tablero fue colocado por el municipio y el Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN). Su instalación respondió a la necesidad de contar con mayor capacidad eléctrica durante eventos de gran convocatoria que se realizan en el gimnasio.

“Este tablero fue colocado allí hace un tiempo por el municipio y el EPEN, se encuentra sin utilización y fuera de servicio permanentemente”, señaló la institución en el comunicado dirigido a la comunidad educativa.

El colegio agregó que el equipamiento “no es un tablero eléctrico de nuestra institución”. Su utilización estaba vinculada a actividades que requieren un mayor caudal de energía, entre ellas la Feria de Emprendedores y Emprendedoras prevista para este sábado en Junín de los Andes.

El EPEN realizaba la conexión del equipamiento

La institución explicó que el incidente se produjo minutos antes del mediodía, mientras una cuadrilla del EPEN trabajaba en la conexión del tablero. De acuerdo con el comunicado, el desperfecto apareció durante la conexión y puesta en funcionamiento del equipo.

“Al realizar la conexión y puesta en funcionamiento de ese tablero, por parte del personal del EPEN, se produjo el desperfecto que originó un foco de fuego en el tablero”, indicó el Instituto María Auxiliadora.

El personal auxiliar y de servicios intervino de inmediato con los extintores disponibles en el establecimiento. La institución aseguró que esas personas lograron sofocar el foco antes de la llegada de los servicios de emergencia.

La escuela también explicó que cuenta con un servicio profesional de Seguridad e Higiene, además de un plan anual de capacitaciones y prácticas vinculadas con situaciones de emergencia. Por ese motivo, se activó el procedimiento de evacuación y se convocó a los equipos que intervinieron en el lugar.

La institución destacó la respuesta ante la emergencia

El comunicado señala que Bomberos, Protección Civil y otros servicios de emergencia llegaron rápidamente al establecimiento. La evacuación se realizó como medida preventiva mientras se verificaban las condiciones del sector afectado.

La Dirección General y la Representación Legal del Instituto María Auxiliadora remarcó que no hubo personas heridas. También aseguró que no se registraron “roturas, perjuicios, ni para las personas, ni para la infraestructura”.

La institución vinculó esa respuesta con el trabajo preventivo que realiza durante el año. Las capacitaciones y los ejercicios de evacuación forman parte de las medidas que aplica para preparar a estudiantes y trabajadores ante situaciones que puedan afectar la seguridad del establecimiento.

En el cierre del comunicado, las autoridades del colegio lamentaron la preocupación generada entre las familias y agradecieron la intervención del personal de la institución y de los servicios que concurrieron. La aclaración permitió además precisar que el tablero involucrado estaba destinado a brindar capacidad eléctrica adicional para actividades especiales y no al funcionamiento cotidiano de las aulas.