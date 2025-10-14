La belleza del lago Moquehue fue protagonista en la primera Regata del Pehuén

Villa Pehuenia - Moquehue vivió un acontecimiento inédito en el Lago Moquehue, con la realización de la primera Regata del Pehuén, un evento que convocó a navegantes de todas las edades a una competencia sustentable, sin motores y al ritmo del viento. La propuesta tuvo lugar los días 11 y 12 de octubre en la playa Bella Durmiente, frente a la Delegación Municipal de Moquehue. Durante dos jornadas, el paisaje del lago se colmó de color, camaradería y espíritu deportivo, en una experiencia que unió deporte, turismo y naturaleza.

La organización general estuvo a cargo del Yacht Club Neuquén y el Club Náutico Lago Pellegrinni, instituciones que además apadrinaron este importante encuentro y garantizaron la calidad y el desarrollo deportivo de la competencia. El evento contó con el auspicio de la Municipalidad de Villa Pehuenia - Moquehue, y el acompañamiento del Ministerio de Turismo de la Provincia del Neuquén, la Gendarmería Nacional, el Centro de Salud, otras instituciones locales y numerosos vecinos y complejos turísticos locales que colaboraron en la organización y la seguridad del encuentro.

El sábado 11 se desarrollaron las primeras mangas clasificatorias, mientras que el domingo 12 tuvo lugar la gran final, seguida de la ceremonia de premiación a orillas del lago en categorías general, mixto y adultos mayores. En un clima festivo, la jornada incluyó un chocolate popular y un almuerzo preparado por la Gendarmería Nacional en su tradicional cocina Rancho, que fue compartido por participantes y organizadores.

El lago Moquehue, rodeado por el bosque andino patagónico y la imponente presencia de las araucarias, ofreció el marco perfecto para esta propuesta que promueve un turismo responsable y en armonía con el ambiente. Vecinos y visitantes disfrutaron de la belleza del entorno, la gastronomía y artesanías locales, y de un fin de semana de convivencia al aire libre, acompañando a las embarcaciones y alentando desde la costa.

Con esta primera edición, la Regata del Pehuén se consolida como un evento distintivo de Villa Pehuenia - Moquehue, que refleja el espíritu de la aldea de montaña: deporte, comunidad y respeto por la naturaleza. “Seguimos acompañando e impulsando actividades que fortalecen nuestra identidad local y promueven el desarrollo turístico y deportivo en armonía con nuestro entorno”, destacaron desde la Municipalidad de Villa Pehuenia - Moquehue.