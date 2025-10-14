¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Martes 14 de Octubre, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
PUBLICIDAD
Navegación al ritmo del viento

La belleza del lago Moquehue fue protagonista en la primera Regata del Pehuén

Villa Pehuenia-Moquehue vivió un acontecimiento inédito en el Lago Moquehue, con la realización de la Primera Regata del Pehuén, un evento que convocó a navegantes de todas las edades a una competencia sustentable, sin motores y al ritmo del viento.

Por Facundo Julio
Martes, 14 de octubre de 2025 a las 14:23
PUBLICIDAD

Villa Pehuenia - Moquehue vivió un acontecimiento inédito en el Lago Moquehue, con la realización de la primera Regata del Pehuén, un evento que convocó a navegantes de todas las edades a una competencia sustentable, sin motores y al ritmo del viento. La propuesta tuvo lugar los días 11 y 12 de octubre en la playa Bella Durmiente, frente a la Delegación Municipal de Moquehue. Durante dos jornadas, el paisaje del lago se colmó de color, camaradería y espíritu deportivo, en una experiencia que unió deporte, turismo y naturaleza.

La organización general estuvo a cargo del Yacht Club Neuquén y el Club Náutico Lago Pellegrinni, instituciones que además apadrinaron este importante encuentro y garantizaron la calidad y el desarrollo deportivo de la competencia.  El evento contó con el auspicio de la Municipalidad de Villa Pehuenia - Moquehue, y el acompañamiento del Ministerio de Turismo de la Provincia del Neuquén, la Gendarmería Nacional, el Centro de Salud, otras instituciones locales y numerosos vecinos y complejos turísticos locales que colaboraron en la organización y la seguridad del encuentro.

El sábado 11 se desarrollaron las primeras mangas clasificatorias, mientras que el domingo 12 tuvo lugar la gran final, seguida de la ceremonia de premiación a orillas del lago en categorías general, mixto y adultos mayores. En un clima festivo, la jornada incluyó un chocolate popular y un almuerzo preparado por la Gendarmería Nacional en su tradicional cocina Rancho, que fue compartido por participantes y organizadores.

El lago Moquehue, rodeado por el bosque andino patagónico y la imponente presencia de las araucarias, ofreció el marco perfecto para esta propuesta que promueve un turismo responsable y en armonía con el ambiente. Vecinos y visitantes disfrutaron de la belleza del entorno, la gastronomía y artesanías locales, y de un fin de semana de convivencia al aire libre, acompañando a las embarcaciones y alentando desde la costa.

Con esta primera edición, la Regata del Pehuén se consolida como un evento distintivo de Villa Pehuenia - Moquehue, que refleja el espíritu de la aldea de montaña: deporte, comunidad y respeto por la naturaleza. “Seguimos acompañando e impulsando actividades que fortalecen nuestra identidad local y promueven el desarrollo turístico y deportivo en armonía con nuestro entorno”, destacaron desde la Municipalidad de Villa Pehuenia - Moquehue.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD