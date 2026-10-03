Traful Berbel recibió una guitarra como regalo de cumpleaños por parte de su familia de sangre y del Coro Los Berbel, agrupación musical que impulsa el propio artista. El músico compartió el momento este viernes 2 de octubre a través de sus redes sociales.

En el video, Traful aparece junto a su mamá, Marité Berbel, y recibe el instrumento frente al monumento dedicado a su abuelo, Marcelo Berbel, en la ciudad de Neuquén. Tras descubrir el regalo, abraza a su madre y sostiene por primera vez la guitarra.

El músico decidió bautizarla “Lanín”, un nombre que eligió por su vínculo con la identidad de la provincia. Según explicó en su publicación, quiere que el instrumento “haga latir, en cada canción, la Identidad Neuquina”.

“Lanín”, el nombre elegido para una nueva guitarra

La elección del nombre fue uno de los detalles centrales de la publicación de Traful Berbel.

“Hay regalos que van mucho más allá de lo material”, escribió el músico, quien contó que todavía no podía creer la sorpresa que le habían preparado.

Para Traful, la guitarra representa amor, compañerismo y un recuerdo que llevará para siempre. Por eso decidió darle una identidad propia desde el primer momento.

El nombre elegido remite directamente a uno de los grandes símbolos naturales de Neuquén: el volcán Lanín, cuya imagen forma parte del imaginario cultural y turístico de la provincia.

El momento junto a Marité Berbel y el monumento a Marcelo

La escena adquiere un significado especial por el lugar elegido para entregar el regalo.

En el video aparece Marité Berbel, madre de Traful, mientras ambos se encuentran frente al monumento de Marcelo Berbel, referente de la música y la cultura neuquina.

La familia Berbel mantiene desde hace décadas una relación estrecha con la música regional. Marcelo Berbel fue poeta, compositor y autor de numerosas canciones vinculadas con el paisaje y la identidad de Neuquén. Falleció el 9 de abril de 2003.

Marité, hija de Marcelo y madre de Traful, también desarrolló una extensa trayectoria musical y compartió escenarios con distintas generaciones de la familia. En 2024, ambos participaron juntos de una presentación por el aniversario de la ciudad de Neuquén.

El Coro Los Berbel, detrás de la sorpresa

El regalo también tuvo como protagonistas a los integrantes del Coro Los Berbel, una iniciativa impulsada por Traful que comenzó sus actividades en 2025 y que tiene como característica un repertorio basado exclusivamente en canciones de Marcelo Berbel.

La agrupación realizó audiciones durante 2026 y continuó incorporando integrantes de distintas edades. Los ensayos se desarrollan en la Casa Cultural Los Berbel, donde el proyecto busca mantener vigente el repertorio familiar y acercarlo a nuevas generaciones.

El vínculo entre Traful y el coro le da otra dimensión al regalo: no se trata solamente de un instrumento para su actividad artística, sino de un presente realizado por personas que comparten con él una parte de su recorrido musical.

Una familia ligada a la identidad musical de Neuquén

La relación de Traful Berbel con la obra de su abuelo no se limita a la interpretación de sus canciones.

El músico participa desde hace años en tareas vinculadas con la recuperación y difusión del repertorio de Marcelo Berbel. En una reseña realizada por la Legislatura neuquina se señaló que Traful es músico y cantautor, que acompaña musicalmente a Marité y que también trabaja en la recopilación y musicalización de obras inconclusas de su abuelo.

Ese trabajo forma parte de un proceso más amplio de transmisión familiar de la música neuquina.

En 2022, por ejemplo, Marité y Traful participaron de la presentación del libro “Desde la Patagonia. El legado de Marcelo Berbel”, una publicación destinada a preservar y difundir parte de su repertorio en escuelas, bibliotecas e instituciones de todo el país.

“Que haga latir, en cada canción, la Identidad Neuquina”

Traful cerró su publicación con un mensaje dirigido a quienes participaron de la sorpresa.

“Qué locura hermosa y qué bendición tremenda tenerlos en mi vida. Los amo”, expresó.

El músico también dejó planteado qué espera de su nuevo instrumento: que “vibre desde lo más profundo” y que pueda llevar, canción tras canción, aquello que definió como la Identidad Neuquina.

Por ahora, “Lanín” ya tiene nombre y una historia desde antes de su primera canción pública.

El legado de Marcelo Berbel continúa en nuevas generaciones

La elección de “Lanín” como nombre de la guitarra también se conecta con una tradición artística que convirtió al paisaje neuquino en parte central de sus canciones.

Marcelo Berbel fue uno de los autores del “Neuquén Trabun Mapu”, junto a Osvaldo Arabarco. La obra fue posteriormente adoptada como Himno Provincial del Neuquén y continúa siendo una de las composiciones más representativas de la identidad cultural neuquina.

En 2026, además, Marité y Traful participaron de un proyecto destinado a adaptar el Himno Provincial a la Lengua de Señas Argentina, junto con integrantes de la comunidad sorda y la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Comahue.

Así, una guitarra nueva y un nombre inspirado en el Lanín se incorporan a una historia familiar en la que música, territorio y memoria aparecen estrechamente relacionados.