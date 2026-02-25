La Casa Cultural “Los Berbel”, ubicada en la calle Eva Perón 608, Casa 221, comenzó con las audiciones para ingresar a su coro, un proyecto musical que ya cuenta con un año de vida y que sigue sumando voces. En una entrevista reciente en La Mañana es de la Primera por AM550, Marité Berbel, madre de Traful, impulsor de la iniciativa, compartió detalles sobre el crecimiento y la evolución del coro.

“Este es un coro que comenzó hace un año, nacido de las ideas locas de mi hijo, Traful”, relató Marité. "Y bueno, fue creciendo, y el año pasado terminamos con cuarenta y pico de integrantes. Ahora, debido a la gran cantidad de personas que quieren sumarse, hemos tenido que realizar audiciones para incorporar nuevas voces”, explicó, destacando que antes la convocatoria era abierta, pero ahora, por cuestiones de espacio y organización, las audiciones fueron necesarias.

Los ensayos y arreglos musicales se realizan en la misma Casa Cultural, un lugar de encuentro y de creación para los integrantes del coro. “Todo lo que se trabaja en el coro es desde la cabeza, la mano y el corazón de Traful Berbel”, agregó Marité. Este enfoque en la dirección musical permitió que el coro sea un espacio donde no solo se aprende a cantar, sino que se disfruta de la música como un todo, con una fuerte identidad artística.

Marité junto a su hijo, Traful.

El año pasado, el coro tuvo destacadas presentaciones, como la actuación en el tradicional Pinito de Navidad frente a la municipalidad, donde los 40 integrantes mostraron su talento. “Fuimos cuarenta y pico de personas, y es que yo misma formo parte del coro, es algo que realmente disfruto”, comentó Marité.

Un repertorio único y un coro sin franja de edad

Una de las características más distintivas del Coro Los Berbel es que todo su repertorio está compuesto por canciones de Marcelo Berbel, el padre de Marité, quien también es el fundador de la Casa Cultural. “Todo el repertorio es de Marcelo Berbel. Esa es una de las características del coro. Son todas sus canciones”, explicó.

En cuanto a la composición del coro, no hay limitaciones de edad. Desde niños hasta adultos mayores, todas las personas que tienen ganas de cantar pueden formar parte de esta agrupación. “No hay franja de edad, todos son bienvenidos”, aseguró Marité, reafirmando el carácter inclusivo y diverso del coro.

Las audiciones ya comenzaron y las personas interesadas en unirse al coro pueden comunicarse al número 2995 01-3245 para obtener más información y agendar su participación. Las audiciones se realizan en la Casa Cultural Los Berbel, que también fue declarada patrimonio cultural de la ciudad.

El coro continúa siendo una plataforma de expresión y talento para aquellos que deseen ser parte de un proyecto musical único, en un entorno donde la música y el arte son los protagonistas. Los ensayos se realizan los martes a las 18, y el próximo martes comenzarán nuevamente las actividades.