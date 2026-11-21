Los trabajos técnicos de conexión de cañerías en la futura planta de Gas Licuado de Petróleo (GLP) de Moquehue finalizaron este viernes. La cuadrilla realizó además una prueba hidráulica preliminar para verificar la resistencia y estanqueidad de las instalaciones. Con estos avances, la central ingresa en la recta final antes de abastecer por primera vez con gas por redes a los hogares de esta localidad neuquina.

El proyecto cuenta con seis tanques de almacenamiento que fueron trasladados desde Los Miches, una comunidad que ya dispone de conexión al gas natural. El Gobierno de la Provincia del Neuquén ejecuta esta obra mediante la empresa estatal Hidrocarburos del Neuquén SA (HIDENESA). Para completar el cronograma antes de la auditoría de la autoridad de aplicación, los equipos deben construir los caminos internos y finalizar el tendido eléctrico del predio.

El traslado optimiza los recursos disponibles en la provincia

El gobernador de la provincia del Neuquén, Rolando Figueroa, destacó que la reubicación de equipos permite aprovechar la infraestructura energética existente en distintas regiones. "Había algunas localidades que tenían planta de GLP, con lo cual las vamos trasladando. La primera que sacamos cuando llegamos a Los Miches la trajimos a Moquehue", señaló el mandatario sobre el origen del equipamiento.

El proyecto cuenta con seis tanques de almacenamiento que fueron trasladados desde Los Miches

La habilitación del servicio transformará la vida cotidiana de los vecinos que soportan inviernos rigurosos con bajas temperaturas e intensas nevadas. Contar con suministro continuo por cañería aportará mayor seguridad doméstica y reemplazará métodos de calefacción menos eficientes frente al clima cordillerano.

El programa provincial adapta soluciones para cada comunidad

La construcción forma parte del Plan Calor, una estrategia diseñada para garantizar el acceso energético según las características geográficas de cada paraje o ciudad. Este esquema incluye desde el reparto de leña, pellets y garrafones hasta el montaje de plantas de GLP y la ampliación de gasoductos.

Durante el lanzamiento de esta política pública, el gobernador Rolando Figueroa subrayó la necesidad de planificar respuestas específicas para los habitantes de zonas aisladas y centros urbanos.

"Tenemos una hoja de ruta de estar pensando cómo se va a calefaccionar alguien en la alta cordillera en forma aislada, cómo se tiene que calefaccionar una persona en una ciudad y cómo tenemos que mejorar esa posibilidad de abastecer con gas para poder producir y para poder generar otro tipo de crecimiento", afirmó el mandatario provincial.

Una vez concluidas las tareas civiles y eléctricas pendientes, los inspectores realizarán la revisión técnica definitiva para autorizar la inyección de combustible hacia los domicilios de Moquehue.