Neuquén fue una de las ciudades elegidas por TikTok para desarrollar "Emprendé con TikTok", un programa de capacitación y mentoría que ya recorrió países como Colombia, Perú y México y que ahora desembarca en Argentina con el objetivo de fortalecer el ecosistema emprendedor a través de las herramientas que ofrece la plataforma.

La actividad se realizará este martes desde las 16.30 en el Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA), con entrada libre y gratuita. Durante la jornada, los asistentes aprenderán a utilizar TikTok para promocionar sus productos, generar contenido atractivo, comprender el funcionamiento del algoritmo y potenciar sus ventas mediante el comercio electrónico.

En diálogo con el programa "La segunda mañana" que se transmite por AM550, el subsecretario de Capacitación de la Municipalidad de Neuquén, Ignacio "Nacho" Manzur, destacó la importancia de que la empresa haya elegido a la ciudad para llevar adelante esta iniciativa. "Estamos muy contentos con que TikTok haya elegido venir a la capital. Se nota que han visto el trabajo que llevamos adelante con los emprendedores y con todos los proyectos formativos que impulsamos para fortalecer sus emprendimientos", afirmó.

Ignacio "Nacho" Manzur brindó detalles de la iniciativa durante una entrevista en el programa "La segunda mañana", por AM550.

El funcionario remarcó que la capacitación será dictada por especialistas de la propia plataforma, quienes compartirán estrategias para que los emprendedores puedan sacar el máximo provecho de la red social. "Es muy valioso que una marca tan importante venga a mostrar cuál es la mejor manera de utilizar la plataforma. Es como que te den la receta desde adentro sobre cómo generar mayor alcance, aprovechar el algoritmo y mostrar mejor los productos", explicó.

Manzur señaló además que la iniciativa cobra especial relevancia en un contexto donde el comercio electrónico y la promoción digital son cada vez más importantes para el crecimiento de los pequeños negocios. "Hoy el emprendedor hace de todo: fabrica, vende, maneja las redes sociales, prepara los pedidos y se ocupa del packaging. Que TikTok les brinde herramientas concretas para mejorar su comunicación es una oportunidad muy importante", sostuvo.

Otro de los atractivos del programa será la presentación de un fondo de capital semilla, mediante el cual se seleccionarán tres emprendimientos de todo el país que recibirán un aporte económico para continuar desarrollando sus proyectos. "Además de la capacitación, habrá un programa de mentoría y luego elegirán a tres emprendedores de Argentina para acompañarlos con un incentivo económico que les permita seguir creciendo", adelantó Manzur.

La capacitación enseñará a crear contenido, entender el algoritmo y potenciar las ventas a través de TikTok.

La convocatoria no requiere inscripción previa. Los interesados solo deberán acercarse al MNBA antes de las 16.30. Debido a la expectativa generada, la organización prevé habilitar pantallas adicionales en caso de que se complete la capacidad del auditorio principal.

El subsecretario también destacó que la Municipalidad busca que las capacitaciones sean dictadas por referentes de cada sector. "Siempre tratamos de que quienes enseñen sean quienes trabajan todos los días con esas herramientas. Ya lo hicimos con Mercado Libre, Andreani y ahora con TikTok. Creemos que eso hace que la formación sea mucho más útil para nuestros emprendedores", concluyó.

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