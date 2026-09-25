La Municipalidad de Neuquén puso en valor la delegación ubicada en la Comisión Vecinal del barrio Limay, en Ambrosetti 1650, con el objetivo de mejorar la atención y agilizar los trámites que realizan los vecinos de la zona sur de la ciudad.

La renovación forma parte del programa de modernización y revalorización de dependencias municipales y se suma a los trabajos realizados en las sedes de ETON, Santa Teresa y Alta Barda.

Una sede estratégica para la zona sur

La secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini, destacó que se trata de la única delegación municipal ubicada en el sur de Neuquén y que, por su ubicación, recibe vecinos del barrio Limay y de otros sectores cercanos.

“Se ha modernizado en equipamiento e infraestructura”, señaló la funcionaria, quien remarcó que en este espacio se puede renovar la licencia de conducir y realizar trámites vinculados con el Boleto Estudiantil Neuquino (BEN).

La sede también funciona como punto de contacto con el 147, la línea municipal destinada a consultas, reclamos e inquietudes de los vecinos.

Licencias de conducir en 25 minutos

Uno de los objetivos de la intervención fue reducir los tiempos de atención. Según explicó Pasqualini, actualmente un vecino puede acercarse para renovar su licencia de conducir y completar el trámite en aproximadamente 25 minutos.

La funcionaria recordó además que la ciudad cuenta con cinco delegaciones para la entrega y renovación de licencias.

Entre las nuevas prestaciones incorporadas se encuentra también la posibilidad de finalizar y entregar licencias interjurisdiccionales correspondientes a trámites que fueron iniciados en otras ciudades de la provincia de Neuquén.

También funciona un centro del Boleto Estudiantil Neuquino

La delegación del barrio Limay es además uno de los siete centros de atención del BEN que funcionan en la ciudad.

Desde la subsecretaría de Transporte, Mauro Espinosa destacó la importancia de contar con puntos de atención cercanos a los hogares de los estudiantes. Según informó, más de 45.000 estudiantes recibieron este año el beneficio.

El personal de la delegación también recibió indumentaria nueva - Foto: Municipalidad de Neuquén

“Tener oficinas cálidas hace que los vecinos tengan cerca de sus hogares la atención correspondiente durante todo el año”, sostuvo.

La descentralización permite así que los estudiantes y sus familias puedan realizar consultas y gestiones sin necesidad de trasladarse hacia otros sectores de la ciudad.

Qué se renovó en la dependencia municipal

Los trabajos incluyeron mejoras en la iluminación, mobiliario, computadoras y espacios de guardado. También se reforzó la pintura de los ambientes para generar una mayor sensación de amplitud y luminosidad.

Además, el personal recibió nueva indumentaria y se incorporaron conos para las pistas de evaluación y ropa adecuada para quienes realizan las evaluaciones prácticas.

La subsecretaria de Coordinación Administrativa, Noelia Rueda Cáceres, explicó que la renovación apunta a agilizar los procesos y mejorar la experiencia de quienes concurren a realizar trámites.

“Si bien nos modernizamos para adentro, esto redunda en una mejor atención a los ciudadanos. Se trata de optimizar los tiempos y brindar una mejor calidad de atención a los vecinos y vecinas”, afirmó.

Impacto para los vecinos del barrio Limay

Desde la Comisión Vecinal también destacaron el impacto que tiene la delegación en la dinámica cotidiana del sector.

La presidenta de la comisión vecinal del barrio Limay, Clara Cabrera, señaló que por la sede pasan numerosos vecinos para gestionar la licencia de conducir y realizar consultas relacionadas con el Boleto Estudiantil.

“La renovación para el barrio es muy importante, porque acá concurren muchos vecinos para tramitar su licencia de conducir y también para consultar sobre el Boleto Estudiantil. Este cambio es muy importante”, expresó.

De esta manera, la modernización de la dependencia busca fortalecer la descentralización de los servicios municipales y acercar trámites y atención a los vecinos de la zona sur de Neuquén capital.