El Juzgado Administrativo de Faltas de San Martín de los Andes impuso una multa de $322.500 pesos a la dueña de un dogo argentino que protagonizó ataques contra vecinos en la vía pública. La resolución fue dictada el 17 de noviembre por el juez Carlos F. Sánchez Galarce y también ordenó a la Dirección de Guardas Ambientales capturar al animal para evitar nuevos episodios.

Según consta en el expediente, el hecho que originó la denuncia ocurrió el 10 de septiembre, alrededor de las 10, cuando un vecino circulaba en monopatín y fue perseguido por el perro. El animal lo alcanzó, lo mordió y provocó que cayera del vehículo, por lo que terminó lesionado. El denunciante también manifestó que días después, el mismo can atacó a otros transeúntes.

El Juzgado de Faltas de San Martín de los Andes sancionó a la dueña de un dogo argentino por ataques a vecinos.

La presentación de los vecinos advertía sobre la reiteración de los episodios y reclamaba una intervención para recuperar la tranquilidad en la zona y evitar que ocurra una tragedia, especialmente si alguna de las personas afectadas fuera un niño. El caso tomó mayor gravedad porque, de acuerdo con el magistrado, el perro ya había sido objeto de denuncias y sanciones anteriores.

El juez señaló además que el animal cambiaba de dueño según la ocasión y que, pese a las advertencias previas, no había podido concretarse su captura. La mujer imputada no se presentó ante el Juzgado dentro del plazo legal, por lo que la causa se resolvió con las pruebas incorporadas al expediente, entre ellas el acta labrada por Guardas Ambientales.

El animal ya había sido denunciado anteriormente por episodios similares en la vía pública.

La sentencia estableció una sanción de 1.250 puntos, equivalentes a $322.500, que deberán abonarse dentro de los diez días hábiles posteriores a la notificación. También dispuso que Guardas Ambientales intente capturar al perro y, si persisten las dificultades, pueda utilizar un rifle sanitario para adormecerlo y concretar su secuestro. El Juzgado pidió difundir la resolución sin identificar a las personas involucradas, con el objetivo de concientizar sobre la tenencia responsable y la problemática de los perros sueltos en la vía pública.