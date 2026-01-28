La Cámara de Apelaciones de General Roca falló a favor de un padre, permitiéndole que su hijo pequeño pase la noche en su casa, a pesar de la objeción de la madre que consideraba al hogar paterno inseguro debido a la presencia de un perro de raza dogo. La madre había objetado la decisión de primera instancia que autorizaba al padre a ampliar el régimen de comunicación con el niño, pidiendo que pudiera dormir en su residencia.

La mujer argumentó que el niño no tenía la capacidad cognitiva suficiente para decidir y que el perro de gran tamaño representaba un peligro para su seguridad. Ante este conflicto, la Justicia encargó un informe socioambiental en el que se evaluó tanto el entorno familiar como el comportamiento del perro.

Los especialistas concluyeron que, aunque se trataba de un dogo, el animal no mostró signos de agresividad en el momento de la evaluación y no se hallaron antecedentes que indicaran riesgos para el menor.

Con esta información, los jueces consideraron que no existían razones suficientes para restringir el derecho del padre a tener un vínculo cercano con su hijo. No obstante, la sentencia impuso medidas de seguridad: el padre deberá asegurarse de que el entorno sea seguro para el niño y de tomar todas las precauciones necesarias cuando esté a su cargo. Además, ambos padres deberán informar cualquier incidente en el plazo de 24 horas.

La Cámara también sugirió mejorar la relación y comunicación entre los progenitores, recomendando que se sumara a un tercero, como la abuela materna, para facilitar los intercambios del niño en un ambiente más tranquilo y armonioso.