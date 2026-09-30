¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Logo Am2022
PUBLICIDAD
Una vidriera internacional

Neuquén cerró su paso por la FIT 2026 con una fuerte apuesta por mostrar sus destinos turísticos

La provincia participó de la edición número 30 de la Feria Internacional de Turismo. La propuesta incluyó gastronomía, termalismo, pesca, naturaleza y turismo activo. También hubo rondas de negocios con empresas y operadores del sector.
 

Agregar Mejorinformado en
Agrega Mejorinformado a tus medios preferidos en Google

Por Facundo Julio

Redactor secciones Espectáculos y Sociedad. Productor del programa La Segunda Mañana por AM550 y Otro Dato por 24/7 Canal de Noticias.
Miércoles, 30 de septiembre de 2026 a las 15:30
PUBLICIDAD
Neuquén presentó su diversidad turística durante la edición 2026 de la Feria Internacional de Turismo.

Neuquén cerró su participación en la Feria Internacional de Turismo (FIT) 2026, que se desarrolló en La Rural de Buenos Aires, con una propuesta destinada a promocionar la diversidad de destinos y experiencias que ofrece la provincia. La presencia neuquina estuvo acompañada por municipios, prestadores, productores y representantes del sector privado.

Durante las jornadas abiertas al público, la provincia presentó distintas alternativas vinculadas con la gastronomía, los vinos, el termalismo, la pesca, la naturaleza y el turismo activo. También se realizaron degustaciones, clases de cocina, presentaciones de destinos y experiencias vinculadas a los atractivos neuquinos.

La gastronomía y los productos regionales fueron protagonistas de la propuesta neuquina en la FIT.

Uno de los ejes de la participación estuvo puesto en mostrar destinos de distintas regiones de Neuquén. Aluminé, Junín de los Andes, Villa Pehuenia, San Martín de los Andes, Villa La Angostura y Villa Traful, entre otros, tuvieron presencia en diferentes espacios de la feria para promocionar sus propuestas turísticas.

La agenda también tuvo un componente comercial. Por tercer año consecutivo, Neuquén participó de las rondas de negocios de la FIT, con 20 empresas privadas vinculadas a distintos destinos provinciales que mantuvieron reuniones con operadores y agentes de viajes para generar nuevos vínculos comerciales.

Empresas neuquinas participaron de rondas de negocios con operadores y agentes de viajes.

La edición 2026 de la FIT fue además una de las más convocantes de los últimos años. Según datos oficiales, la feria recibió 143.683 visitantes, entre público general y profesionales del turismo, y contó con 1.697 expositores y 64 representaciones del exterior. En ese marco, Neuquén utilizó el encuentro como una vidriera para posicionar su oferta turística y acercar sus destinos a visitantes y operadores nacionales e internacionales.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD