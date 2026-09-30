Neuquén cerró su participación en la Feria Internacional de Turismo (FIT) 2026, que se desarrolló en La Rural de Buenos Aires, con una propuesta destinada a promocionar la diversidad de destinos y experiencias que ofrece la provincia. La presencia neuquina estuvo acompañada por municipios, prestadores, productores y representantes del sector privado.

Durante las jornadas abiertas al público, la provincia presentó distintas alternativas vinculadas con la gastronomía, los vinos, el termalismo, la pesca, la naturaleza y el turismo activo. También se realizaron degustaciones, clases de cocina, presentaciones de destinos y experiencias vinculadas a los atractivos neuquinos.

La gastronomía y los productos regionales fueron protagonistas de la propuesta neuquina en la FIT.

Uno de los ejes de la participación estuvo puesto en mostrar destinos de distintas regiones de Neuquén. Aluminé, Junín de los Andes, Villa Pehuenia, San Martín de los Andes, Villa La Angostura y Villa Traful, entre otros, tuvieron presencia en diferentes espacios de la feria para promocionar sus propuestas turísticas.

La agenda también tuvo un componente comercial. Por tercer año consecutivo, Neuquén participó de las rondas de negocios de la FIT, con 20 empresas privadas vinculadas a distintos destinos provinciales que mantuvieron reuniones con operadores y agentes de viajes para generar nuevos vínculos comerciales.

Empresas neuquinas participaron de rondas de negocios con operadores y agentes de viajes.

La edición 2026 de la FIT fue además una de las más convocantes de los últimos años. Según datos oficiales, la feria recibió 143.683 visitantes, entre público general y profesionales del turismo, y contó con 1.697 expositores y 64 representaciones del exterior. En ese marco, Neuquén utilizó el encuentro como una vidriera para posicionar su oferta turística y acercar sus destinos a visitantes y operadores nacionales e internacionales.