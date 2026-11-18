Neuquén se convirtió en la primera provincia de Argentina en contar con una ley específica para proteger los suelos destinados a la producción agropecuaria. La Legislatura aprobó el nuevo marco legal para preservar las tierras con sistemas de riego y drenaje, evitar que pierdan su función productiva y dar previsibilidad a quienes invierten en el sector.

Federico Rozza, presidente de Productores Agremiados de Centenario y Vista Alegre, consideró que la aprobación representa una respuesta a un reclamo histórico. "Siempre solicitamos que se nos dé seguridad jurídica a los productores y a quienes decidimos invertir en la producción primaria, para que no nos cambien el uso del suelo", explicó en diálogo con el programa Entretiempo, que se emite por AM550.

El dirigente señaló que uno de los principales problemas aparece cuando las zonas rurales quedan alcanzadas por nuevas urbanizaciones o desarrollos industriales. Esos cambios pueden modificar las condiciones de trabajo de las chacras y afectar el desarrollo de las actividades agropecuarias.

"Así como existen normativas para que dentro de una ciudad no se instale una avícola, nosotros pedimos que dentro de la zona rural no se instalen otras actividades que no sean justamente las vinculadas con la producción primaria", planteó.

La iniciativa fue presentada por el gobernador Rolando Figueroa al inaugurar el actual período ordinario de sesiones. La Cámara la aprobó en general durante su 24ª sesión ordinaria, presidida por la vicepresidenta primera de la Legislatura, Zulma Reina. En el tratamiento también estuvo presente el secretario de Producción e Industria de Neuquén, Diego García Rambeau.

La votación registró 26 votos afirmativos y dos negativos. Acompañaron los bloques Comunidad, MPN, PRO-NCN, Fuerza Libertaria, UxP, Avanzar, Arriba Neuquén, Neuquén Federal, Juntos y JxC-UCR. Democracia Neuquén votó dividido y el PTS-FIT-U se pronunció en contra.

La norma delimita zonas que deberán conservar su destino agropecuario

El nuevo marco establece una zonificación para resguardar las áreas agrícolas y evitar la fragmentación de los terrenos. Una de las categorías corresponde a las «Áreas Productivas Bajo Riego Protegidas», que deberán mantener su función agropecuaria, la continuidad del suelo agrícola y la capacidad operativa de los sistemas de riego y drenaje.

El dirigente señaló que uno de los principales problemas aparece cuando las zonas rurales quedan alcanzadas por nuevas urbanizaciones o desarrollos industriales.

La segunda categoría comprende las «Áreas de Reserva para Expansión Productiva». En esos sectores, los propietarios podrán conservar los usos legítimos que ya existían, aunque deberán respetar las condiciones y limitaciones que establece la ley.

Para Rozza, el alcance de la medida va más allá de conservar las chacras actuales. También permitirá que nuevos proyectos encuentren condiciones más estables para desarrollarse, sin quedar expuestos a cambios de zonificación que alteren el destino de sus tierras.

El dirigente puso como ejemplo los tiempos que demanda la fruticultura. "Las plantas frutales que ponemos recién las estamos cosechando al quinto o sexto año", explicó. Ese plazo puede atravesar varios períodos de gobierno y dejar una inversión expuesta a modificaciones en el uso del suelo.

"Vos plantás un árbol hoy y quizás, dentro de seis años, cuando empezás a cosechar, cambió totalmente el eje de la situación de esa zona. Entonces, tenés que desistir de esa inversión", advirtió.

Por eso, sostuvo que la seguridad jurídica resulta fundamental para quienes destinan capital a una actividad que necesita varios años para recuperar lo invertido. La protección también alcanza a proyectos que buscan modernizar los sistemas productivos o incorporar nuevas alternativas, como invernaderos e hidroponía.

"Esta ley justamente busca darle seguridad jurídica a todo tipo de inversión", remarcó. Y agregó que el beneficio no queda limitado a los productores: "Es algo muy ventajoso, no solamente para nosotros como sector, sino también para el Estado, porque establece un marco para inversiones que antes quizás no estaban garantizadas".

El sector productivo busca que Río Negro avance con una norma propia

Rozza también rechazó que la actividad agropecuaria deba competir con el crecimiento de Vaca Muerta. Consideró que la producción de alimentos y el desarrollo hidrocarburífero pueden convivir, siempre que exista una planificación que preserve los espacios destinados a cada actividad.

"Hoy parece que, con el boom de Vaca Muerta, nuestra actividad termina siendo antagonista de la actividad hidrocarburífera, y nada más alejado de eso", expresó. Para el dirigente, la nueva legislación permite establecer reglas que contemplen las distintas actividades económicas sin poner en riesgo los suelos productivos.

La discusión también empieza a tener repercusiones en Río Negro. Durante la aprobación en Neuquén, Rozza compartió el encuentro con Sebastián Hernández, presidente de la Federación de Productores de Río Negro y Neuquén, quien trabaja en un proyecto para impulsar una legislación similar en la provincia vecina.

"Sería muy, pero muy bueno", señaló Rozza. Aclaró que la propuesta deberá incorporar las particularidades de Río Negro, aunque consideró que la protección de los terrenos agrícolas es una necesidad compartida por ambas provincias.

En ese sentido, advirtió que las urbanizaciones y otras explotaciones también avanzan sobre suelos rionegrinos con una larga historia productiva. "Son tierras que tienen cien años de agua, materia orgánica y un montón de cualidades y características que sirven para la producción agropecuaria", describió.

El dirigente cuestionó que esos terrenos puedan perder su capacidad agrícola para dar lugar a otros usos. Como ejemplo, mencionó la instalación de bases petroleras sobre superficies que requieren intervenciones con calcáreo o el avance de urbanizaciones en sectores que podrían conservar su destino rural.

«Muchas veces no entendemos o no encontramos sentido a destruir un suelo productivo para inutilizarlo», sostuvo.

La entrevista completa a Federico Rozza: