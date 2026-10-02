Neuquén alcanzó esta semana las 10.000 matrículas médicas otorgadas desde la creación del registro provincial, en un hecho que refleja el crecimiento de la actividad sanitaria durante las últimas décadas. Pero la cifra redonda llegó acompañada por una coincidencia inesperada que conectó los orígenes del registro con el presente.

El profesional que recibió la matrícula número 10.000 es Matías Sánchez, un psiquiatra oriundo de la provincia del Chaco que eligió Neuquén para desarrollar su carrera. Al revisar los libros históricos, las autoridades encontraron que la primera matrícula médica, otorgada en 1958, también había sido para un especialista de la misma rama.

La matrícula número 1 había sido otorgada en 1958 al psiquiatra Roberto Armando Chevalier.

Se trata de Roberto Armando Chevalier, quien firmó su matriculación el 19 de agosto de 1958. El profesional fue uno de los referentes de la psiquiatría en la región y tuvo un papel destacado en la conformación de los primeros servicios vinculados con la atención de la salud mental en Neuquén durante las décadas de 1950 y 1960.

La coincidencia entre ambas matrículas también permite observar el lugar que la salud mental tuvo desde los comienzos de la organización sanitaria provincial y que mantiene en la actualidad, con nuevos especialistas que se incorporan al sistema y fortalecen la atención en distintos puntos del territorio.

Neuquén alcanzó las 10.000 matrículas médicas después de 68 años de historia.

El crecimiento también puede observarse dentro del subsector público, que actualmente cuenta con 1.739 médicos y médicas distribuidos entre hospitales, centros de salud y dependencias del Ministerio de Salud. De ese total, 1.350 profesionales tienen dedicación de tiempo completo, mientras que otros 389 se desempeñan bajo la modalidad part time.