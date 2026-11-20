Más de 80 personas que vivieron el exilio durante la última dictadura cívico-militar reclamaron que la Justicia investigue las consecuencias que sufrieron como resultado de la persecución política y el terrorismo de Estado. La presentación fue realizada el 17 de noviembre ante la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Neuquén Capital y busca que quienes fueron niños y adolescentes durante el exilio de sus familias, o nacieron en otros países por esa situación, sean reconocidos como víctimas de delitos de lesa humanidad.

El escrito fue recibido por el fiscal Miguel Ángel Palazzani, quien tendrá a su cargo la investigación junto con el equipo de la Unidad Fiscal. Durante el encuentro, el funcionario consideró que se trata de una deuda pendiente y sostuvo que la consigna de Memoria, Verdad y Justicia no estaría completa sin abordar también las consecuencias del exilio forzado.

Palazzani explicó cómo se desarrollará el proceso de investigación y anticipó que se dispondrá de equipos técnicos para brindar contención a las personas que decidan prestar testimonio.

La presentación no se limita a reconstruir los motivos por los que miles de argentinos debieron abandonar el país durante la dictadura. También busca visibilizar una dimensión de la represión que atravesó a sus hijos e hijas: el desarraigo, la ruptura de los vínculos familiares, las dificultades para construir una identidad y las marcas que, en muchos casos, permanecen hasta la actualidad.

Las infancias atravesadas por el exilio

Durante el encuentro, varias de las personas presentes compartieron la necesidad de que sus historias sean escuchadas y reconocidas. Plantearon que el exilio no fue una experiencia que afectó exclusivamente a sus madres y padres, sino que también condicionó sus propias infancias, adolescencias, identidades y relaciones personales.

Para quienes tuvieron que emigrar siendo niños o adolescentes, la salida del país significó comenzar una vida en contextos culturales, sociales y económicos diferentes. En otros casos, el exilio determinó incluso el lugar de nacimiento de quienes llegaron al mundo en el extranjero mientras sus familias permanecían fuera de Argentina.

En el documento presentado ante la Fiscalía, el colectivo describe las consecuencias de esa experiencia: "Para quienes debimos exiliarnos y para quienes nacimos o crecimos en el exilio, esta experiencia implicó el desarraigo, la ruptura de lazos familiares, profundas afectaciones en nuestra identidad y la necesidad de construir o reconstruir nuestras vidas en un entorno cultural y económico ajeno, muchas veces en condición de refugiados políticos".

El reclamo apunta a que esas vivencias sean consideradas dentro de las investigaciones sobre los crímenes cometidos durante la última dictadura y que se determinen las responsabilidades correspondientes.

Un reclamo con adhesiones desde distintos países

Aunque la presentación judicial fue impulsada por un grupo de personas de Neuquén, el documento reúne más de 80 firmas de argentinos que actualmente viven en distintos puntos del mundo. Entre los países desde los que llegaron adhesiones se encuentran México, España, Venezuela, Italia, Brasil, Holanda, Suecia, Francia, Nicaragua, Dinamarca, Perú, Paraguay y Canadá, además de Argentina.

El colectivo espera que durante el desarrollo de la investigación se incorporen nuevos testimonios y adhesiones. También participaron del encuentro representantes de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de Neuquén.

La dimensión del reclamo se vincula con el alcance que tuvo el exilio durante el terrorismo de Estado. Se estima que entre 350.000 y 500.000 argentinos debieron abandonar el país durante la última dictadura. La expulsión y el desplazamiento forzado fueron mecanismos de persecución utilizados para neutralizar a quienes eran considerados opositores al régimen.

Dirigentes y militantes políticos y sindicales, trabajadores, intelectuales, científicos, artistas y periodistas fueron perseguidos, encarcelados, asesinados u obligados a emigrar.

Qué le piden a la Justicia

En el escrito presentado ante la Unidad Fiscal, las personas que integran el colectivo solicitan una investigación exhaustiva sobre quienes tuvieron responsabilidad en los hechos que las obligaron a abandonar Argentina o que determinaron que nacieran en el extranjero como consecuencia del exilio de sus familias. También reclaman que se analicen las consecuencias que sufrieron durante la infancia y la adolescencia, así como las afectaciones que atravesaron quienes nacieron y crecieron fuera del país.

Además, solicitan que se investiguen las responsabilidades penales que pudieran corresponder por la organización y ejecución del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, el derrocamiento de las autoridades constitucionales y la usurpación del poder público.

El pedido incluye determinar la participación de responsables militares y civiles en la planificación, organización y funcionamiento del aparato represivo que provocó las persecuciones y los exilios. La presentación plantea, además, una perspectiva sobre el golpe de Estado como una agresión no solo contra las personas perseguidas, sino también contra el orden constitucional, la soberanía popular y los derechos civiles y políticos de toda la sociedad.

Con este reclamo, quienes fueron niños, niñas y adolescentes en el exilio buscan que sus historias formen parte de la memoria judicial de la dictadura. No se trata solamente de reconstruir por qué sus familias tuvieron que irse, sino de que también se reconozca qué significó para ellos crecer lejos de su país y cargar con las consecuencias de una violencia que atravesó generaciones.