Neuquén presentó el Plan Provincial de Pesca y puso en marcha una propuesta para certificar instructores de lanzamiento de pesca con mosca. La iniciativa se desarrollará junto con el Instituto Superior de Estudios Interdisciplinarios (ISEI) y busca ampliar la capacitación vinculada con los recursos naturales y el turismo en distintos puntos de la provincia.

La ministra de Juventud, Deportes y Cultura, Josefina Codermatz, explicó que la propuesta surgió después de un relevamiento que permitió detectar una demanda concreta de formación. “Se viene trabajando y se ha hecho un relevamiento y descubrimos que había mucha gente con ganas”, señaló.

Codermatz consideró que la nueva formación permite responder a esa necesidad y, al mismo tiempo, abrir nuevas posibilidades laborales. “Tenemos los recursos naturales, tenemos las personas y ahora faltaba la capacitación. Eso fue lo que lanzamos hoy”, afirmó.

La funcionaria también destacó el alcance de la propuesta y la posibilidad de consolidar una escuela de pesca con mosca de referencia nacional. “Una escuela única a nivel nacional. Eso es súper importante”, sostuvo.

Además, remarcó la necesidad de poner en valor los ambientes naturales de Neuquén y promover un desarrollo turístico que contemple su cuidado. “También es importante poner en valor nuestros recursos naturales, que son súper valiosos y que hay que cuidarlos y respetarlos”, expresó.

La secretaria de Deportes, María Fernanda Villone, vinculó el lanzamiento con el trabajo que se viene realizando para ampliar el acceso a distintas disciplinas. “Está el recurso natural. Está el recurso humano. Está la decisión política del gobernador de seguir apostando a lo que es el deporte, a lo que es el turismo”, afirmó.

Villone destacó especialmente la posibilidad de utilizar una plataforma educativa para llegar a localidades alejadas de la capital. Según explicó, el sistema permitirá profundizar una política de formación que ya se aplica con otras propuestas deportivas. “Nos permite ser cada vez más federales, llegar hasta el último rincón de la provincia. Y ese es el gran desafío que tenemos”, señaló.

La secretaria también convocó a sumar participantes y ampliar la presencia de mujeres y jóvenes en la actividad. La capacitación estará destinada a mayores de 18 años y, de acuerdo con los datos mencionados durante la presentación, más de 2.000 personas ya participaron de capacitaciones vinculadas con la pesca con mosca en 20 localidades neuquinas.

Villone remarcó que muchas mujeres e infancias ya se acercaron a estas propuestas. “Esta es una disciplina que tenemos que darle la importancia, como a las demás disciplinas”, sostuvo.

La información sobre la inscripción estará disponible en la página de la Secretaría de Deportes y también en el sitio del Instituto Superior de Estudios Interdisciplinarios. La intención es que los interesados puedan conocer allí los contenidos y las condiciones para participar.

La capacitación tendrá seis módulos y clases en vivo

El instructor de fly cast Nicolás Barros explicó que la certificación estará organizada en seis módulos. La formación incluirá técnicas de lanzamiento, pedagogía y herramientas para detectar errores durante la enseñanza.

“Los contenidos son seis módulos. Esta capacitación tiene seis módulos en los cuales vamos a ver técnicas de lanzamiento, pedagogía y detección de errores, entre otros”, detalló.

El cursado se realizará a través de la plataforma del ISEI, donde estará disponible todo el material de estudio. También se incorporarán videos y encuentros en vivo que se transmitirán semanalmente.

Barros destacó que esta modalidad permitirá que los participantes puedan acceder desde distintos lugares de Neuquén. “La gente que está en cualquier lugar de la provincia de Neuquén va a poder cursar. No necesariamente tiene que venir hasta la ciudad de Neuquén capital”, explicó.

El programa se apoyará además en instancias presenciales dentro del territorio. De esta manera, la formación combinará el acceso virtual con el acompañamiento de instructores en las distintas localidades.

El ISEI aportará la plataforma para llegar al interior

El rector del Instituto Superior de Estudios Interdisciplinarios, José Luis Lozano, explicó que el aporte de la institución estará centrado en la herramienta tecnológica que permitirá desarrollar la capacitación a distancia.

Lozano señaló que el objetivo es que los habitantes del interior puedan formarse sin trasladarse a la capital. “Desde un celular o una computadora puedan capacitarse, formarse como instructores y generar su propio emprendimiento”, sostuvo.

El rector destacó la combinación de distintas áreas que propone el programa. “Es maravilloso conjugar el turismo, el territorio, los habitantes del interior y la tecnología”, afirmó.

La plataforma podrá utilizarse desde distintos dispositivos. Lozano indicó que los participantes podrán acceder mediante celulares, computadoras, notebooks o netbooks, mientras que los encuentros en territorio permitirán reforzar los contenidos de manera presencial.

El lanzamiento del Plan Provincial de Pesca suma así una propuesta de formación que busca extender la actividad más allá de los centros urbanos. La certificación de instructores de fly cast combina capacitación específica, herramientas digitales y presencia territorial para ampliar las oportunidades vinculadas con el deporte, el turismo y los ambientes naturales de Neuquén.