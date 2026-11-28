Agustín Vila tiene 27 años, es neuquino y desde chico supo que quería volar. Lo que nunca imaginó era que esa pasión lo llevaría, años después, a pilotear un avión para una producción de Netflix y formar parte de una historia que recrea uno de los episodios policiales más recordados de la Patagonia.

Instructor de vuelo desde hace tres años, Vila participó de las escenas aéreas de "Gordon", la serie que reconstruye la trayectoria de Aníbal Gordon, un delincuente que puso el crimen al servicio de la política en los años '70. Específicamente la participación de Vila está vinculada a la reconstrucción delk asalto al Banco de la Provincia de Río Negro ocurrido en Bariloche en febrero de 1971. En la ficción, la banda escapa en un avión que la espera del otro lado del lago Nahuel Huapi.

Su participación tuvo un papel central en esas secuencias: fue el doble de vuelo de Matías Recalt, quien interpreta a Acosta, un personaje creado para la ficción que funciona como mano derecha de Gordon. También voló junto a Rodrigo de la Serna y participó de las filmaciones que recrearon los desplazamientos del avión. “Una experiencia que nunca pensé que iba a hacer”, resumió Vila en diálogo con Mejor Informado.

Agustín Vila junto al dueño de la aeronave que hace de doble de Gordon.

Una convocatoria inesperada que terminó en Netflix

La historia comenzó a principios del año 2025, cuando un conocido de Vila que había trabajado con una integrante del equipo de producción lo puso en contacto con la productora. Buscaban un avión que pudiera servir para recrear la época y Vila volaba una aeronave que llamó la atención del equipo.

Se trataba de un Cessna 182, propiedad de un particular de Buenos Aires. El avión tenía una estética vintage que encajaba con la propuesta visual de la serie. "Al principio era medio raro que te contacten para usar un avión. Uno no se entera de quién te está contactando. Te dicen que es un proyecto, pero no te cuentan mucho más por un tema de confidencialidad”, recordó.

La producción evaluó distintas aeronaves y, finalmente, eligió la que él volaba. “Fuimos los últimos en presentar el avión y fue el que quedó. El avión entró medio por la ventana, pero les cerró por todos lados”, contó.}

Ávila fue convocado principalmente para realizar las escenas aéreas de Acosta, el personaje interpretado por Matías Recalt. Su trabajo consistió en pilotear el avión en las tomas que luego formarían parte de la serie. "Yo hice principalmente de doble de Matías Recalt, que interpreta a Acosta. Me tocó volar con Rodrigo de la Serna, con Pablo Trapero y hacer esas filmaciones cinematográficas”, explicó.

El equipo realizó algunos cambios para adaptarlo a la ficción. Le modificaron los colores y le colocaron cintas celestes y blancas para que llevara la bandera argentina. “Quedó espectacular”, destacó.

Después llegó otra sorpresa: además de utilizar el avión, la producción necesitaba un piloto que pudiera hacer las escenas aéreas y trabajar como doble de los actores. "Cuando cerramos las tratativas nos dieron acceso al primer capítulo para entender el contexto en el que íbamos a participar. Ahí me enteré de que era una serie de Netflix. Al principio hablaba con mi pareja y le decía: ‘Me parece que es una productora independiente, no sé’. No me habían dicho nada”, relató.

El piloto neuquino compartió jornadas de rodaje con Rodrigo de la Serna y Matías Recalt.

El doble de vuelo de Matías Recalt

Vila fue convocado principalmente para realizar las escenas aéreas de Acosta, el personaje interpretado por Matías Recalt. Su trabajo consistió en pilotear el avión en las tomas que luego formarían parte de la serie. "Yo hice principalmente de doble de Matías Recalt, que interpreta a Acosta. Me tocó volar con Rodrigo de la Serna, con Pablo Trapero y hacer esas filmaciones cinematográficas”, explicó.

La experiencia fue completamente nueva para él. Aunque está acostumbrado a volar, trabajar en una producción audiovisual implicó coordinar cada movimiento con un equipo numeroso y cumplir con las necesidades de la escena sin descuidar la seguridad. "Nosotros trabajamos muy conjuntamente. Hay cosas que uno dice: ‘Esto lo tienen que hacer por otra vía’. La idea no era usar pantalla verde, sino que todas las tomas fueran reales”, señaló.

Para lograrlo, debieron coordinar con el director, el director de fotografía, el equipo de sonido y producción. También tuvieron que instalar cámaras en el avión y evaluar cómo realizar cada toma. "Ellos nos contaban qué querían lograr y nosotros veíamos qué era posible y qué no. Fuimos consensuando entre las partes. Había que preservar la seguridad de todos”, explicó.

Agustín Vila se recibió de instructor de vuelo en 2023 y hoy combina su profesión con experiencias inesperadas, como su participación en Gordon.

Dos jornadas de grabación en Luján y Bariloche

El rodaje tuvo distintas etapas. Primero realizaron una semana de scouting en Luján, donde probaron cómo podían funcionar las tomas aéreas y cuáles eran las posibilidades del avión. "Había cuestiones en tierra donde Gordon mete mano en el avión. Eso era todo falso: aparecía una bujía que sacaba, pero no sacó una bujía real. Nosotros teníamos que estar atrás y atentos a esas cosas”, contó.

Después llegaron las grabaciones. En Luján trabajaron durante dos jornadas, una tarde y una mañana completa. Más tarde trasladaron el avión hasta Bariloche para filmar las escenas vinculadas con la fuga. El avión tiene una participación importante desde el primer capítulo, algo que sorprendió al propio Vila. "Uno quizás piensa que va a durar uno o dos minutos, pero el avión tiene mucho protagonismo. Es el avión de Gordon, con el que va a Bariloche y después se vuelve de Bariloche”, señaló.

La recreación remite al escape de la banda tras el robo al banco en 1971, cuando el avión esperaba del otro lado del lago Nahuel Huapi para facilitar la huida.

El Cessna 182 que pilotó Agustín Vila para recrear la fuga de la banda de Gordon tras el robo en Bariloche en 1971.

“La calidad de producción me volvió loco”

Más allá de las escenas de vuelo, Vila destacó el trabajo de todo el equipo y el nivel de detalle de la producción. "Es gigante la cantidad de gente que trabaja en una producción de esa manera. Pudimos charlar un ratito, aunque tienen todo muy ajustado. Estaban impresionados con la forma en que íbamos a grabar. Creo que ninguno de los dos había participado de esa manera”, recordó.

Durante el rodaje compartió momentos con Rodrigo de la Serna y Pablo Trapero. “Con Rodrigo se lo veía muy contento. Yo hacía el doble de Acosta y después volaba con él. Fue interesante coordinar, charlar y estar ahí”, contó.

En Luján trabajaron durante dos jornadas, una tarde y una mañana completa. Más tarde trasladaron el avión hasta Bariloche para filmar las escenas vinculadas con la fuga. El avión tiene una participación importante desde el primer capítulo, algo que sorprendió al propio Vila. "Uno quizás piensa que va a durar uno o dos minutos, pero el avión tiene mucho protagonismo. Es el avión de Gordon, con el que va a Bariloche y después se vuelve de Bariloche”, señaló.

También pudo ver parte del material sin editar y quedó impactado por el resultado. “Pude ver los crudos, la calidad de producción, la calidad de todo. Me volvió loco. Yo decía: ‘¿Esto va a salir y la gente no me va a creer? ¿Cómo lo voy a explicar?’”, relató.

La producción, aseguró, tuvo un trato muy cercano con él y con el equipo del avión. “Se portaron muy bien, logramos tener afinidad. Nos trataron superbien. La gente de vestuario, por ejemplo, me tuvo que poner una peluca. Es impresionante el trabajo que hacen para que el producto final quede de la forma que quedó”.

Agustín Vila participó de las filmaciones en Luján y Bariloche.

De las primeras horas en el Aeroclub de Neuquén a volar para Netflix

Aunque la participación en Gordon fue una sorpresa, la historia de Vila con los aviones comenzó mucho antes. Nació y se crió en Neuquén. A los 13 años se acercó por primera vez al Aeroclub de Neuquén, aunque todavía era demasiado chico para subir a un avión. A los 17 tuvo su primer vuelo en un Petrel y sus padres lo acompañaron en ese día que recuerda como especial. “De chico siempre me gustó. A los 13 años decidí que quería ser piloto. Me había enamorado de la profesión”, contó.

Como todavía no podía volar, empezó a jugar con un simulador de vuelo que le había regalado su cuñado. “Se los recomiendo siempre a mis alumnos. Uno aprende jugando, más allá del estudio y del esfuerzo. El sueño se mantuvo intacto hasta el día de hoy”, afirmó.

El avión vintage que conquistó al equipo de producción y se convirtió en protagonista de las escenas aéreas de Gordon.

Vila se recibió en el Aeroclub de Neuquén y luego se trasladó a La Plata para estudiar Ingeniería Aeronáutica. Con el tiempo, decidió dedicarse de lleno a volar. En octubre de 2023 obtuvo el título de instructor de vuelo y desde entonces ejerce en Buenos Aires y Neuquén. Cada diciembre suele regresar a su ciudad para pasar las fiestas y aprovechar para sumar actividad en el aeroclub donde comenzó su camino.

Aunque la participación en Gordon fue una sorpresa, la historia de Vila con los aviones comenzó mucho antes. Nació y se crió en Neuquén. A los 13 años se acercó por primera vez al Aeroclub de Neuquén, aunque todavía era demasiado chico para subir a un avión. A los 17 tuvo su primer vuelo en un Petrel y sus padres lo acompañaron en ese día que recuerda como especial. “De chico siempre me gustó. A los 13 años decidí que quería ser piloto. Me había enamorado de la profesión”, contó.

Además de la instrucción, realizó vuelos sanitarios y colaboró en distintas tareas. En Neuquén, incluso, participó por iniciativa propia de vuelos para trasladar insumos médicos durante el incendio de El Bolsón. “Siempre me mantuve haciendo esas cosas. Hice vuelos sanitarios en Buenos Aires, para el Incucai, fui instructor y me dediqué a volar”, contó.

De aquel chico que se acercaba al aeroclub con la ilusión de convertirse en piloto a las escenas de una serie internacional hay un recorrido de años de estudio, horas de vuelo y trabajo. La invitación a "Gordon" apareció casi de casualidad, pero encontró a Vila preparado para asumir un desafío que combinó su profesión con una experiencia cinematográfica inesperada. "Fue una locura. Arrancamos las tratativas a principio de año, pasaron unos meses de incertidumbre y después llegó todo esto", resumió.

Y aunque está acostumbrado a despegar y aterrizar, esta vez el vuelo tuvo algo distinto: lo llevó de Neuquén a una producción de Netflix, con un avión convertido en protagonista y una historia de la Patagonia que volvió a ponerse en escena.