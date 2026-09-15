Neuquén será escenario de la gran final de la Copa Robótica Educabot 2026, que reunirá a estudiantes secundarios de distintos puntos del país el viernes 25 y sábado 26 de septiembre en el Centro de Convenciones Domuyo. La propuesta será presencial y gratuita y pondrá a prueba los conocimientos adquiridos durante una trayectoria formativa que comenzó en abril.

La competencia contará con 48 equipos, cada uno conformado por cinco estudiantes de entre 15 y 18 años y un docente mentor. Todos competirán con los mismos kits y plataformas de aprendizaje provistos de manera gratuita, en un formato que busca garantizar igualdad de condiciones entre las delegaciones. La final incluirá pruebas con prototipos autónomos y radiocontrolados en pista.

La competencia reunirá a 48 equipos integrados por estudiantes secundarios de todo el país.

La edición 2026 involucró a más de 15.000 estudiantes de 1.300 instituciones educativas de todo el país. A lo largo de las distintas etapas, los participantes enfrentaron desafíos vinculados con programación, modelos de inteligencia artificial, lógica y trabajo colaborativo, como parte de una propuesta orientada a acercar a los jóvenes al mundo de la ciencia y la innovación.

Neuquén tendrá además una participación especial con dos equipos que continúan en carrera: el Colegio Neuquén Oeste, clasificado como “Casi Media Docena” luego de obtener el primer puesto provincial, y la EPET N° 25 de Plottier, que competirá con el equipo “Wind Warriors”.

Los jóvenes deberán poner a prueba sus prototipos autónomos y radiocontrolados en pista.

El gran premio será mucho más que el título nacional. El equipo que se consagre campeón tendrá el pase para viajar en 2027 al FIRST Global Challenge, una competencia internacional de robótica. Además, el certamen repartirá un pozo de 100 millones de pesos en tecnología educativa, destinado a las escuelas y provincias participantes.