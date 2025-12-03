El ciclo Cine en Casa despedirá su edición anual con la proyección de "Brigadistas", el documental del realizador neuquino Andrés Cedrón recientemente premiado en el Festival Internacional de Cine de la Provincia de Buenos Aires (FICPBA) 2025. La función tendrá lugar el viernes 5 de diciembre a las 19 horas en la Casa de las Leyes, con entrada libre y gratuita.

La película, de 79 minutos, ofrece un retrato observacional de la labor de los brigadistas que protegen los bosques nativos y las viviendas cercanas en los Parques Nacionales de la Patagonia. Sin entrevistas y con una cámara que acompaña la intimidad del trabajo cotidiano, el film muestra tanto la belleza del paisaje como la crudeza del combate contra los incendios forestales que se intensifican cada verano.

Cedrón dirigió y produjo el documental, que escribió junto a Gustavo Alonso. Subtitulado "La humanidad encendida", la obra pone en valor la sensibilidad, la entrega y la fortaleza de quienes enfrentan el fuego en un contexto atravesado por el cambio climático y la presión humana sobre los territorios.

El rodaje se extendió entre 2015 y 2023, con locaciones desde Neuquén hasta Tierra del Fuego, permitiendo capturar distintas temporadas de incendios y construir un relato profundo sobre la relación entre las personas y la naturaleza. La producción contó con la participación de Gandhi Equipos, Eric Elizondo, El Perro en la Luna y La Fragua Producciones.

Estrenada en la Competencia Oficial del FICPBA 2025, Brigadistas obtuvo el premio a Mejor Diseño Sonoro, a cargo de Carlos Olmedo, y una Mención Especial en Dirección de Fotografía para Leonardo Val, distinciones que destacan la calidad técnica y artística del proyecto. Al finalizar la proyección, el público podrá participar de un conversatorio en vivo vía Zoom con el director, quien compartirá detalles del proceso creativo y experiencias del extenso rodaje. Andrés Cedrón, nacido en Neuquén en 1979, cuenta con una destacada trayectoria en el documentalismo argentino, con obras como La Caracas, Cuellos Blancos: El caso Vicentín y la serie web Romanos, reconocida internacionalmente. Actualmente preside la Cooperativa Audiovisual La Fragua Ltda. y desarrolla contenidos para diversas instituciones y organizaciones sociales.

Con esta función, el ciclo Cine en Casa concluye un año dedicado a acercar producciones de calidad al público neuquino y fomentar el debate sobre problemáticas actuales. Brigadistas se presenta como un cierre que combina identidad regional, mirada ambiental y compromiso cinematográfico.