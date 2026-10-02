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Control y seguimiento

Neuquén registra 15.000 consultas médicas por semana y extiende el Plan Invierno por 30 días

La Provincia prorrogó las medidas de refuerzo sanitario. El Virus Sincicial Respiratorio continúa circulando y afecta principalmente a niños pequeños. 

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Por Facundo Julio

Redactor secciones Espectáculos y Sociedad. Productor del programa La Segunda Mañana por AM550 y Otro Dato por 24/7 Canal de Noticias.
Viernes, 02 de octubre de 2026 a las 16:04
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Las guardias de la red pública de Neuquén mantienen una elevada demanda de consultas.

El gobierno de la provincia de Neuquén extendió el Plan Invierno debido a la elevada demanda que continúa registrándose en las guardias de la red pública de salud. La medida fue formalizada mediante el decreto 1530/2026 y permitirá mantener durante otros 30 días las acciones de fortalecimiento del Ministerio de Salud, implementadas durante la temporada invernal.

Aunque el invierno ya finalizó, las autoridades sanitarias señalaron que la presión sobre el sistema asistencial se mantiene. En las últimas semanas se registraron alrededor de 15.000 consultas semanales en total, con una fuerte exigencia tanto en la atención de adultos como en el sector pediátrico.

El Plan Invierno continuará vigente durante otros 30 días por la presión sobre el sistema sanitario.

Uno de los factores que sostiene la demanda es la circulación del Virus Sincicial Respiratorio (VSR), que continúa presentando una alta tasa de positividad en las muestras analizadas. Según el monitoreo epidemiológico, el virus afecta principalmente a lactantes, niñas y niños pequeños, además de personas pertenecientes a grupos de riesgo.

Con la extensión del plan, el Ministerio de Salud podrá prorrogar durante 30 días las medidas destinadas a reforzar los equipos de atención de todo el sistema sanitario. El objetivo es reducir la sobrecarga de los trabajadores y sostener la accesibilidad y calidad de la atención mientras continúe la elevada exigencia epidemiológica.

Neuquén informó cifras récord en la aplicación de vacunas antigripales durante la campaña.

En paralelo, desde la Provincia destacaron la cobertura alcanzada en la vacunación contra el VSR para personas gestantes. La vacuna es obligatoria y gratuita entre las semanas 32 y 36,6 de gestación, y una única dosis permite transferir anticuerpos al bebé para reducir el riesgo de formas graves de bronquiolitis durante sus primeros seis meses de vida. Además, Neuquén informó cifras récord en la aplicación de vacunas antigripales durante la campaña de este año.

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