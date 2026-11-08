Previo a la llegada del Papa León XIV a Argentina, el país y la ciudad de Neuquén se preparan para vivir un momento histórico que convocará a millones de personas tanto física como virtualmente. Se espera que tanto a Córdoba como a Buenos Aires y Luján asistan millones de personas, mientras que otras miles seguirán los eventos únicos y las misas a través de internet.

En el caso de Neuquén, para aquellos que no hayan viajado o quieran seguir de cerca el momento de las misas que dará el Papa, podrán hacerlo a través de las pantallas gigantes que la Municipalidad pondrá a disposición para no perderse el momento.

Se transmitirá en vivo la misa que el pontífice hará este lunes 9 de noviembre. La convocatoria para ver la transmisión en el centro neuquino es desde las 11, en la esquina de Roca y Avenida Argentina, donde vecinos podrán reunirse para seguir juntos la ceremonia religiosa.

La propuesta fue difundida por la Municipalidad de Neuquén bajo la consigna «Vivamos la misa juntos» y busca generar un espacio de encuentro comunitario frente a uno de los acontecimientos centrales de la agenda del Papa en el país.

La celebración se hará a las 11.30 en el Monumento a los Españoles, en la ciudad de Buenos Aires, y será retransmitida en vivo para millones de personas.

De Neuquén a estar cerca del Papa

Cabe destacar que algunos sectores y vecinos de la ciudad ya han partido viaje hacia las provincias donde visitará el pontífice para verlo de cerca y ser parte de la celebración. Es el caso del Obispo Fernando Croxatto, quien tendrá un encuentro con más obispos y el Papa personalmente.

El Obispo estima que alrededor de 800 personas de Neuquén viajarán a ver a León XIV, organizándose desde parroquias y distintos grupos.

Cómo es la agenda

El Papa León XIV llegará este domingo 8 de noviembre a la Argentina para iniciar una visita hasta el miércoles 11 y tendrá actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján. El avión que trasladará al Papa aterrizará a las 16.30 en el Aeroparque Jorge Newbery, procedente de Montevideo, Uruguay.

Tras su arribo, León XIV participará de un homenaje en la Plaza San Martín, luego se reunirá con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada y mantendrá un encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Palacio Libertad.

El lunes 9, segundo día de la agenda, se hará la misa a las 11.30 y encuentros en la Universidad Católica Argentina (UCA), el Palacio San Martín y la Catedral Metropolitana.

El martes 10, la visita se trasladará a Córdoba. Ese día, León XIV celebrará una misa a las 10 en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) y luego mantendrá reuniones con integrantes de la comunidad religiosa. Por la noche regresará a Buenos Aires para participar de una vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles.

El miércoles 11, última jornada de la visita, el Papa llegará a Luján para celebrar una misa en la plaza de la Basílica de Nuestra Señora de Luján.