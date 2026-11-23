El exilio fue una de las formas que adoptó la persecución política durante la última dictadura cívico-militar. Miles de argentinos tuvieron que abandonar el país para escapar del aparato represivo. Pero detrás de cada familia que se fue también hubo niños, niñas y adolescentes cuyas vidas quedaron atravesadas por la separación de sus afectos, el desarraigo, los cambios culturales y la dificultad de construir una identidad lejos de su lugar de origen.

Esa dimensión de la represión es la que busca visibilizar un colectivo de hijos e hijas del exilio que presentó, el 17 de noviembre, un petitorio ante la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Neuquén. El documento, que reunió inicialmente más de 80 firmas de personas que viven en Argentina y en distintos países del mundo, solicita que se investiguen las consecuencias que sufrieron quienes debieron emigrar durante la dictadura junto a sus familias o nacieron en el extranjero como resultado del exilio forzado.

La presentación fue recibida por el fiscal Miguel Ángel Palazzani, quien anticipó que se comenzará a convocar a los integrantes del grupo para escuchar sus testimonios e investigar las responsabilidades correspondientes.

La iniciativa surgió a partir de un alegato del fiscal en uno de los juicios por delitos de lesa humanidad que se desarrollan en Neuquén. Allí planteó la necesidad de mirar qué había sucedido con las infancias durante el exilio forzado.

El exilio también fue una herida para los hijos: 80 personas reclamaron verdad y justicia en Neuquén.

En diálogo con el programa Entretiempo, por AM 550, la periodista y comunicadora institucional Galia Labrin Kallmann explicó cómo ese planteo abrió una puerta para que muchas personas comenzaran a reconocerse en una historia compartida. También relató su propia experiencia: se fue de Argentina cuando tenía apenas ocho meses, vivió en México con su familia y regresó a los ocho años.

“El exilio no terminó cuando volvimos”

¿Cómo surgió este pedido para que los hijos e hijas del exilio sean reconocidos como víctimas del terrorismo de Estado?

Esto surge a partir del alegato del fiscal Miguel Palazzani en uno de los juicios de lesa humanidad de acá. En ese alegato plantea que el exilio forzoso generó diversas situaciones y, dentro de eso, propone mirar qué pasó con las infancias durante ese período. Eso nos interpeló a un grupo de personas. Empezamos a contactarnos a partir del llamado de alguien que detectó esta posibilidad y arrancamos siendo 13 personas. Después comenzamos a invitar a otros y hoy somos más de 80 en un grupo de WhatsApp, con gente de todo el país y también de México, España, Noruega y otros lugares. El exilio produjo distintas historias: algunos pudieron volver, otros regresaron y después tuvieron que irse nuevamente porque no eran ni de acá ni de allá, y otros directamente no volvieron. A mí me gusta mucho una frase de la película Tangos, el exilio de Gardel, de Pino Solanas: somos hijos del exilio dentro y fuera del país. Es como que el exilio no se termina nunca.

¿Qué empezaron a descubrir cuando se encontraron y comenzaron a compartir sus experiencias?

Nos dimos cuenta de que manejamos una forma de interactuar y de vincularnos que tiene mucho que ver con cómo fuimos criados y con nuestra condición de exiliados. Hay cosas que nos quedaron como secuelas y que nosotros habíamos normalizado. Después te ponés a charlar con otras personas y te das cuenta de que no son normales.

En el juicio Escuelita IX, el fiscal Miguel Palazzani sostuvo que “el daño a las infancias sobrevivientes y exiliadas está invisibilizado”.

Durante mucho tiempo, los hijos de exiliados quizás no se identificaron como víctimas. ¿Por qué costó tanto poner en palabras esa experiencia?

Siempre fue como decir: "Yo soy hija de exiliados, pero estoy viva, fui criada por mis padres, nadie me apropió". Entonces parecía que no tenía mucho para reclamar. Creo que eso también tiene que ver con la dinámica del terrorismo de Estado, con comparar dolores. Había situaciones que podían parecer más urgentes y nosotros quedábamos en un segundo plano. Este alegato de Palazzani nos abrió una puerta que no habíamos pensado. Y cuando la gente te dice: "¿Por qué revolvés la historia si ya pasaron 50 años". Yo me relaciono socialmente con situaciones que tengo muy arraigadas en mi formación y en la manera en que fui criada. Lo que pedimos es que se reconozca que también hubo una situación de violencia hacia nosotros.

Esto surge a partir del alegato del fiscal Miguel Palazzani en uno de los juicios de lesa humanidad de acá. En ese alegato plantea que el exilio forzoso generó diversas situaciones y, dentro de eso, propone mirar qué pasó con las infancias durante ese período. Eso nos interpeló a un grupo de personas. Empezamos a contactarnos a partir del llamado de alguien que detectó esta posibilidad y arrancamos siendo 13 personas. Después comenzamos a invitar a otros y hoy somos más de 80 en un grupo de WhatsApp,

En tu caso, ¿cómo fue esa experiencia?

Yo me fui a los ocho meses y volví a los ocho años. Nosotros nos fuimos a México. Primero se fue mi papá y después viajamos mi mamá, mi hermano y yo. Mi hermano tenía cinco años y yo apenas ocho meses. Cuando regresé conocí a mis tíos. Pasaron casi 50 años y la verdad es que uno sigue viviéndolo muy adentro.

¿Pudieron hablar de lo que les había pasado durante todos estos años?

No, y eso es algo que también descubrimos ahora. En el grupo me encontré con una compañera con la que hice cuarto, quinto, sexto y séptimo grado. Ella había vuelto de su exilio en Suecia y yo del mío en México. Las dos sabíamos que éramos hijas de exiliados, pero nunca hablamos del tema. Recién ahora empezamos a hacerlo. No se decía. Si alguien te preguntaba por qué te habías ido a México, contestabas que porque sí, porque nos fuimos. No contabas. A pesar de que sabíamos por qué nos habíamos ido, no se podía hablar. El miedo persistió hasta el día de hoy. A mí, por ejemplo, exponerme públicamente para hablar de esto me genera miedo. Pero son cosas que hay que empezar a atravesar.

¿Cuántas personas esperan que puedan sumarse a este reclamo?

La nota se presentó con aproximadamente 80 firmas. Hoy creo que ya hay 12 personas más y estamos haciendo una nueva lista. Uno de los chicos piensa que podemos llegar a 100.000, porque se estima que entre 350.000 y 500.000 personas se exiliaron durante la dictadura. No sería extraño que seamos muchísimos los hijos e hijas.

También hay una identidad que se construye entre dos países. ¿Cómo fue para vos crecer con esa pertenencia?

Yo me autodenomino Argenmex. Soy Argenmex. Es como vivir con el corazón dividido en dos. Un tío mío, que era un tío del corazón, decía que mi bandera se iba haciendo blanca, celeste, roja y verde, que son los colores de las banderas argentina y mexicana. Uno tiene esa doble pertenencia y por ahí el otro no lo entiende. A veces te dicen: "No querés a tu país". Y no, a mí me encanta Argentina. Yo ya elegí vivir acá, pero ha sido un proceso difícil.

La investigación judicial y la necesidad de reconstruir la memoria

¿Qué pasos siguen ahora después de la presentación ante la Fiscalía?

Cuando le entregamos la nota, Palazzani nos explicó que su equipo de trabajo ya estaba empezando a prepararse, porque sabían que esto iba a pasar. Nosotros habíamos hecho algunos contactos para saber si era viable y cómo podía avanzar. Nos dijo que nos iban a empezar a citar para escuchar los testimonios de cada uno. Los que estamos en Neuquén lo haríamos presencialmente y quienes viven afuera podrían hacerlo por Zoom. La idea es investigar y tratar de determinar quiénes fueron los responsables de esta situación, porque nosotros también somos víctimas del terrorismo de Estado.

Palazzani nos dijo una frase que me quedó: sin investigar esto, la memoria, la verdad y la justicia no están completas. Para quienes somos hijos e hijas del exilio es fundamental que se escuchen estas voces. Nos habilita a hablar, a reconocer que algo nos pasó y que esas experiencias también forman parte de la historia del terrorismo de Estado.

¿Qué importancia tuvieron las investigaciones y los libros que reconstruyen las experiencias del exilio para que pudieran reconocerse en esta historia?

En Neuquén se hizo un libro que se llama Liberando memorias sobre exilios y desexilios, realizado por un grupo de investigadores de la Universidad Nacional del Comahue, encabezado por Cristina Vázquez. Fue un trabajo muy importante y nos habilitó a decir: "Pará, nosotros tenemos algo acá, tenemos algo para contar". Nosotros no lo habíamos visto de esa manera. Era como pensar que estábamos relativamente bien y que no teníamos demasiado para decir. Pero ese trabajo nos mostró que había algo que nos había pasado y que había dejado secuelas. Después, durante la pandemia, desde la agrupación Hijas e Hijos del Exilio comenzaron a realizar una cartografía colectiva de las infancias en el exilio. Se llama Sapos de otro pozo. Cartografía colectiva de las infancias en el exilio. Todos fuimos aportando textos, fotografías y experiencias para mostrar cómo nos había atravesado el exilio. Es un trabajo hermoso, que también nos permitió compartir nuestras historias y empezar a hablar de cosas que durante mucho tiempo habían permanecido en silencio.

¿Qué significa que hoy esas historias puedan ser escuchadas en el marco de los procesos de Memoria, Verdad y Justicia?

Para nosotros es muy importante. Palazzani nos dijo una frase que me quedó: sin investigar esto, la memoria, la verdad y la justicia no están completas. Para quienes somos hijos e hijas del exilio es fundamental que se escuchen estas voces. Nos habilita a hablar, a reconocer que algo nos pasó y que esas experiencias también forman parte de la historia del terrorismo de Estado.

A casi 50 años del golpe, ¿por qué consideran que todavía es necesario seguir hablando de lo que pasó?

Porque no estamos hablando de algo que ocurrió hace miles de años. Estamos hablando de algo que les pasó a nuestros padres. Son generaciones que todavía viven y las secuelas siguen presentes. Hay nietos que todavía no se han encontrado y muchas historias que faltan reconstruir. El exilio no fue solamente una decisión de los adultos que tuvieron que irse. También fue una experiencia que nos atravesó a nosotros, que éramos chicos y que tuvimos que crecer en otros lugares, lejos de nuestra familia, de nuestros afectos y de nuestro país. Por eso necesitamos que se investigue, que se escuchen nuestros testimonios y que se reconozca lo que vivimos. Es una parte de la historia que todavía falta contar.