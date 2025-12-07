El Gobierno de Neuquén impulsa la mayor inversión educativa de los últimos 20 años, colocando a la educación como un eje de la gestión y dando continuidad al mejoramiento y revalorización de la infraestructura edilicia. Durante este año se construyeron, finalizaron y se hicieron reformas integrales en 25 nuevos edificios en las siete regiones de la Provincia. “Estamos en un momento histórico para la realidad de la infraestructura edilicia en el sistema educativo”, destacó la ministra de Educación, Soledad Martínez.



Con una inversión superior a los $10.400 millones, previa renegociación de contratos, se dio continuidad a 26 obras paralizadas por la Nación de nuevos edificios y ampliaciones integrales con recursos de la Provincia. En tanto se encuentran en ejecución 32 obras nuevas con un monto de inversión superior a los $90.000 millones.



A esto se debe sumar la inversión hecha en mantenimiento mayor y de conservación de edificios, a través del área de Infraestructura del Ministerio de Educación en toda la Provincia, con una inversión ejecutada superior a $27.760 millones.



La ministra informó además que se está trabajando con el Ministerio de Economía, Producción e Industria y la Contaduría General de la Provincia en “una herramienta que nos va a permitir poder llevar adelante obras en este verano, como el Plan de Verano que tuvimos en el receso pasado. Este año será con una inversión de $68.000 millones para mejorar unos 390 edificios escolares”.



Por otro lado, en el orden pedagógico y ubicando a la escuela en su centralidad para el desarrollo de aprendizajes y saberes que se requieren hoy en todo el territorio, se crearon 24.610 horas docentes, 1.076 cargos docentes y 294 cargos de auxiliares. “En estos dos años hemos hecho una creación histórica de horas y cargos, específicamente la mayoría de las horas vinculadas a la puesta en marcha del diseño curricular de la secundaria”, dijo.



“Llegamos y nos encontramos con un déficit importantísimo”, señaló la ministra y explicó que “no se había creado prácticamente nada de lo que el diseño curricular exige”. “Creamos todas las horas y los cargos para las duplas pedagógicas, que son parte de lo que quedaba pendiente del diseño curricular de Inicial; para las salas de primer grado de más de 19 alumnos para mejorar la alfabetización; y ahora pasamos a la creación de los cargos de los equipos de apoyo a la inclusión, que son equipos que van a fortalecer el proceso de educación inclusiva”, detalló.



Este aumento generado en el año responde al nuevo diseño curricular de nivel secundario en marcha (con 13.554 horas creadas), al crecimiento ordinario de los niveles y modalidades, y a la férrea decisión política orientada al fortalecimiento pedagógico, con creaciones de acompañamiento a las trayectorias educativas y de equipos técnicos, entre otras acciones.



En lo que hace a la presencia de docentes frente al aula, se registraron 468.472 días menos usufructuados de licencias médicas que en 2024. Si se pone este número en la perspectiva del valor que percibe un docente con un solo cargo en forma diaria, significó una reducción de costos para el sistema educativo provincial de 9.164.440.000 pesos, lo que equivale a casi dos nuevos edificios educativos en la Provincia. “Todo el dispositivo que pusimos en marcha para procurar revertir los números de ausentismo docente en el sistema educativo ha dado sus frutos”, remarcó.



En materia salarial el Gobierno provincial también cumplió. Desde el inicio de su gestión, abonó con recursos propios el componente del sueldo por Incentivo Docente y Conectividad (FONID). Desde diciembre-2023 hasta los haberes de noviembre afrontó 59.064.903.971,20 pesos por ese concepto de manera mensual, con el pago de haberes.



“El FONID fue parte de las mesas paritarias nacionales que se llevaban adelante en el Consejo Federal de Educación. Se estableció como un componente salarial que aportaba el Gobierno nacional hasta diciembre de 2023. Por decisión del gobernador Rolando Figueroa, continuamos pagándolo con recurso propio y, por supuesto, insistiendo en que el Gobierno nacional lo transfiera, porque es parte de lo que se establece en la Ley Nacional de Educación”, indicó Martínez.



Asimismo, se abonó el concepto del “programa hacia la universalización de la jornada extendida”, por el mismo período un total de 2.968.876.224,67 pesos, monto del que la Provincia se hace cargo totalmente, ya que Nación no aportó transferencia alguna por este concepto.



En sintonía con todas estas acciones, con carácter distintivo, se llevan ejecutados durante todo este año 11.474.210.000 pesos en el Plan Provincial de Becas Gregorio Álvarez alcanzando a más de 19.000 estudiantes desde el nivel inicial hasta el universitario, contemplando también a formación profesional.



