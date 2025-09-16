Andacollo: un camión se quedó sin frenos y cayó por un barranco

Cerca de las 18.30 del martes, un camión que transportaba fardos, avena y maíz empezó a sufrir la falla del sistema de frenos cuando se aproximaba al mirador de la localidad de Andacollo, en la Ruta 43.

Según informó el comisario Hernando Burgos, el chofer, de entre 45 y 50 años, intentó maniobrar el rodado hacia la banquina, pero no logró evitar el vuelco. El vehículo desbarrancó unos 40 metros y quedó destruido.

Cómo se salvó el conductor

De acuerdo con el relato policial, en medio de los tumbos que dio el camión, el conductor fue depositado sobre la calzada. Esto le permitió sobrevivir sin heridas graves, aunque manifestó dolores en la espalda.

Fue asistido en el lugar y trasladado por precaución al hospital de Andacollo, donde se evaluaba su estado de salud.

Testigos y maniobras previas

El comisario Burgos explicó que otro automovilista que circulaba detrás del camión intentó ayudarlo con maniobras, aunque tampoco pudo detenerlo. La pendiente del camino agravó la situación y terminó en el siniestro.

La carga quedó desparramada sobre un tramo de 40 metros de la ruta. El tránsito permaneció habilitado, pero con presencia de personal policial para ordenar la circulación.