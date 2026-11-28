Personal de la Comisaría Tercera secuestró preventivamente cuatro motocicletas durante un operativo realizado alrededor de las 3:20 de la madrugada del sábado 28 de noviembre, en inmediaciones de las calles Castelli y Quiroga.

El procedimiento comenzó cuando efectivos que realizaban tareas de patrullaje preventivo detectaron varias motos que ocasionaban ruidos molestos en el sector, donde también se encontraba un grupo de personas. Ante esa situación, solicitaron apoyo de otros móviles policiales para garantizar la seguridad durante la intervención.

Durante el operativo, los uniformados identificaron a cuatro hombres y controlaron la documentación de los rodados. La inspección permitió detectar distintas infracciones a la Ley Nacional de Tránsito N.º 24.449, por lo que se labraron las actas contravencionales correspondientes.

Qué irregularidades detectó el personal de la Comisaría Tercera

Entre las faltas constatadas durante los controles se encontraban:

Conductores sin licencia de conducir.

Falta de seguro obligatorio.

Ausencia de documentación vehicular.

Una motocicleta sin chapa patente.

Falta de varios elementos reglamentarios en uno de los rodados.

Como consecuencia, la Policía dispuso el secuestro preventivo de cuatro motocicletas de distintas marcas y cilindradas.

Los vehículos fueron trasladados a la dependencia policial para su resguardo y para avanzar con las diligencias administrativas correspondientes.

Por qué pueden secuestrar una motocicleta en un control de tránsito

La Ley Nacional de Tránsito N.º 24.449 establece las condiciones que deben cumplir los conductores y los vehículos para circular por la vía pública.

Entre las exigencias se encuentran contar con licencia habilitante, seguro obligatorio, documentación del vehículo y los elementos de seguridad reglamentarios. La falta de estos requisitos puede derivar en actas de infracción y, cuando corresponde según la normativa aplicable, en la retención preventiva del rodado.

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El ruido de las motos, un problema que ya tuvo otros operativos

El procedimiento se suma a otros controles realizados en Neuquén durante los últimos meses, en los que las motocicletas y los ruidos molestos también estuvieron entre los motivos de intervención policial y municipal.

En septiembre, un operativo conjunto en Neuquén y Plottier permitió identificar a 597 personas y secuestrar 34 motocicletas por distintas irregularidades.

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También hubo procedimientos de mayor escala vinculados con concentraciones de motociclistas y vehículos con escapes no reglamentarios. En mayo, por ejemplo, se retuvieron 52 motos y cuatro automóviles en distintos sectores de la capital neuquina.

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Estos antecedentes permiten ubicar el procedimiento de la Comisaría Tercera dentro de una problemática que combina seguridad vial, cumplimiento de las normas de tránsito y convivencia urbana.

Qué puede pasar con las motos secuestradas

Los cuatro rodados quedaron bajo resguardo policial, mientras se realizan las diligencias correspondientes.El procedimiento concluyó con cuatro hombres identificados.