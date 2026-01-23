Los reiterados reclamos vecinales por ruidos molestos provocados por motocicletas llevaron a la Policía a reforzar los controles en Centenario. Se trata de las conocidas “juntadas”, donde jóvenes realizan cortes de motor y explosiones con escapes libres en diferentes sectores de la ciudad, generando malestar entre los vecinos.

En diálogo con FM Red Social 97.9, el comisario inspector Néstor Catalán, coordinador de la Zona Periferia II, confirmó que desde este año se intensificarán las acciones para desactivar estos encuentros.

“Las motos están generando malestar en la ciudadanía, hacen mal uso del vehículo molestando al vecino. El fin de semana pudimos desactivar un encuentro y los operativos van a ser sorpresivos directamente para atacar este tema de las motos”, afirmó el funcionario policial.

Catalán explicó que esta problemática ya fue abordada en la ciudad de Neuquén y que ahora se replicará la misma estrategia en Centenario. “Yo estuve en Neuquén y acá vamos a implementar también operativos porque esto ya cansa a los vecinos”, señaló.

Durante el último fin de semana, la Policía secuestró al menos tres motocicletas, todas con escapes libres, una de ellas conducida por un menor de edad, lo que agravó la infracción.

Además, el comisario destacó que la incorporación de la División Motorizada en la localidad permitió mejorar la prevención y la respuesta policial, logrando incluso la recuperación de motos robadas. A esto se suma un refuerzo en la zona comercial, con bicipolicías por cuadrante y mayor presencia de efectivos a pie.

“Ahora también contamos con motos y recibimos nuevos efectivos. Con el día a día se van a ir incrementando. Se sumaron más de 200 efectivos, no solo a Centenario, sino también al área capital y otras localidades”, detalló Catalán.

Desde la Policía remarcaron que el objetivo de los operativos no es solo sancionar, sino garantizar la convivencia, reducir los ruidos molestos y dar respuesta a una demanda creciente de los vecinos de la ciudad.